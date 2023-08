Alerta! Aplicativo PERIGOSO de Inteligência Artificial pode esvaziar sua conta bancária em segundos

É bem provável que você já esteja um pouco familiarizado com uma série de ferramentas que utilizam a Inteligência Artificial em diversas atividades. Entretanto, assim como a tecnologia tem avançado para facilitar o dia a dia das pessoas, existem alguns indivíduos mal intencionados que podem causar prejuízos ao se passarem por empresas sérias dentro desse segmento.

É o que vem acontecendo com supostos apps do ChatGPT, que têm sido baixados nos celulares das vítimas, roubando diversas informações importantes, inclusive bancárias, e é preciso aprender a se proteger desse tipo de situação.

Neste texto, apresentamos dicas importantes sobre o assunto. Não deixe de conferir.

Aplicativo PERIGOSO de Inteligência Artificial pode esvaziar sua conta bancária em segundos

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que ainda não existe um aplicativo oficial do ChatGPT para ser baixado no celular. Hoje, a ferramenta é usada por meio do site da OpenAI. Porém, nem todas as pessoas têm esse conhecimento e acabam procurando, na loja de aplicativos ou mesmo em sites da internet, formas de baixar o ChatGPT no celular.

E muito embora muitos desses aplicativos tenham toda a identidade visual do ChatGPT, incluindo logo e demais informações sobre a plataforma, a verdade é que são apps falsos, feitos por pessoas mal intencionadas que desejam roubar informações de suas vítimas.

Basicamente, a vítima baixa esse tipo de aplicativo crendo que está baixando o ChatGPT e, ao clicar sobre a instalação feita no celular, o aplicativo desaparece e começa a rastrear todas as informações salvas no aparelho.

Para você ter uma ideia, o vírus contido nesse tipo de app é capaz de roubar senhas, logins e até mesmo ter acesso ao SMS do celular, o que faz com que uma série de sistemas de segurança, que usam a mensagem SMS para enviar um código para o usuário, também sejam burladas.

Consequentemente, as contas bancárias, e-mails, WhatsApp e outros tipos de plataformas sensíveis ficam totalmente expostas a pessoas mal intencionadas que roubam essas informações para então furtar todo o dinheiro e demais dados de suas vítimas.



Como se proteger nesse tipo de situação?

Existem algumas ações que podem te ajudar a começar a se proteger desse tipo de situação on-line. A seguir, apresentamos algumas delas para ajudar você:

Jamais baixe um aplicativo sem ser em lojas oficiais: Entrar em um site e ver um botão para baixar um app é muito arriscado. Se quiser encontrar um aplicativo específico, pesquise sempre na loja oficial do seu sistema operacional.

Evite salvar senhas no navegador e nos aplicativos: Nós sabemos que deixar as senhas salvas é muito mais prático, porém, isso facilita quando os criminosos conseguem acessar a memória do seu celular e encontram essas informações com facilidade.

Mantenha um bom anti-vírus no seu celular: Fique atento à atualização do anti-vírus e mantenha-o sempre ativo. Isso também pode ajudar na hora em que você tentar baixar um app malicioso e o próprio sistema de anti-vírus detecta o problema, bloqueando-o.

Em se tratando de tecnologia, todo cuidado é pouco. Fique atento!