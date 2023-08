ALERTA DE FRENTE FRIA neste DIA DOS PAIS pega brasileiros de surpresa; veja a previsão do tempo

Durante a primeira metade da tarde, uma nova frente fria estará se formando no litoral do Rio Grande do Sul, deslocando em direção ao Sudeste do Brasil. De acordo com a previsão do tempo, que inclui o Dia dos Pais, isso causará uma drástica mudança nas condições climáticas do Rio de Janeiro, São Paulo, Sul de Minas, Espírito Santo, bem como alguns locais do Mato Grosso do Sul.

Um sistema atmosférico chamado “cavado”, responsável pela formação de nuvens de chuva, está localizado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cidades como Passo Fundo (RS), Pelotas (RS), Chapecó (SC) e Santa Maria (RS) serão impactadas por essa mudança. Ademais, a previsão do tempo é de chuva presente em Maceió, Manaus e Rio Branco. No interior do país, o calor permanece dominante e a precipitação está bem distante.

O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou que Cuiabá atingiu uma marca de mais de 40°C, registrando 40,4°C na noite de quinta-feira (10). Isso ocorreu durante a primeira metade da tarde, bem acima da média histórica de 34,7°C.

Logo em seguida, Campo Grande marcou 35,2°C, também excedendo a média de 29°C. Durante essa época do ano, altas temperaturas são comuns devido à estiagem, mas neste ano o calor tende a se intensificar devido ao fenômeno El Niño que está em curso.

Dia dos Pais e a previsão do tempo pelo Brasil

Tempo seco e firme na Região Central

Nas regiões do Brasil Central, o sol, o clima estável e a sensação de calor se destacarão. Dessa forma, as temperaturas aumentarão ao longo do dia em estados como Goiás, oeste da Bahia, Distrito Federal, sul do Piauí, do Maranhão, assim como no Mato Grosso e Tocantins.

No extremo sul e oeste do Mato Grosso, a temperatura apresentará um ligeiro declínio devido à entrada de ar frio vindo do interior do continente. Mas, ainda assim, o calor continuará sendo predominante.

Previsão do tempo com geada nas Serras Gaúchas

De fato, o Rio Grande do Sul estará sob a influência dessa massa de ar frio. Isso resultará em uma previsão generalizada de geada em todo o estado, incluindo as regiões das Serras Catarinense e Gaúcha.



Nas outras áreas da região Sul, o tempo estará mais nublado e com possibilidade de chuva. Existe a previsão de chuva fraca ou chuviscos no centro-leste do estado de Santa Catarina. Haverá chuva ao longo do dia no Paraná, inclusive em Curitiba, com a tendência de diminuição da precipitação durante a tarde e à noite. Por outro lado, o extremo norte do Paraná e o centro-oeste de Santa Catarina permanecerão com tempo estável.

Frente fria deixa tempo feio no Rio e São Paulo

Haverá persistência da chuva no sul e leste de São Paulo, com um domingo (13) começando com chuva intensa. Ao longo da tarde, a precipitação se tornará mais leve e diminuirá ainda mais à noite na Grande São Paulo e no litoral paulista. Consequentemente, as temperaturas também cairão nessas áreas, com uma máxima prevista de 19°C para a capital.

Na metade sul do estado de São Paulo, é esperada variação de nuvens e rajadas de vento potencialmente fortes. Enquanto isso, no centro-norte e oeste do estado, o calor deverá persistir.

O tempo terá mudanças significativas no estado do Rio de Janeiro no domingo (13), devido à influência da frente fria. Isso resultará no aumento das instabilidades e a temperatura máxima na capital será de 25°C. A chuva será mais intensa pela Costa Verde, enquanto o Grande Rio terá um dia chuvoso.

Nas regiões dos lagos e sul fluminense, a chuva será intermitente, alternando entre períodos de melhoria ao longo do dia. No norte do Rio de Janeiro, o sol aparecerá, mas a variação de nebulosidade poderá trazer chuva fraca à região.

O norte de Minas Gerais e o triângulo mineiro experimentarão tempo seco, umidade baixa e calor intenso. Por outro lado, no sul de Minas Gerais, há previsão de chuva isolada no domingo (13). Em Mato Grosso do Sul, o dia começará com muitas nuvens e possibilidade de garoa. Contudo, em Campo Grande, o sol e o clima estável prevalecerão durante todo o dia.

Umidade concentrada pelo litoral Norte e Nordeste

Na região Nordeste, a entrada de umidade vinda do oceano propiciará a ocorrência de chuva ao longo do litoral, principalmente entre Recife e Maceió, além do sul da Bahia. Entretanto, essa chuva não deverá ser muito significativa.

Nas áreas litorâneas do Maranhão, centro-norte do Pará, Amapá e Roraima, é esperada chuva fraca e passageira. Por outro lado, nos estados do Amazonas e Acre, a chuva será contínua ao longo do dia, com foco no oeste dessas regiões. Apesar disso, o calor e o ambiente abafado prevalecerão nessas áreas.