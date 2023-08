ALERTA de Frio de 2ºC abaixo de zero e geada, mas calor pode voltar

Uma massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão de 1.025 sobre a costa do Sul do Brasil resultou em mais uma madrugada gelada nesta segunda-feira (14). Houve a formação de geada e registros de temperaturas negativas. No entanto, o ar quente começará a retornar amanhã, e as temperaturas já alcançarão os 30ºC.

No Rio Grande do Sul, a madrugada registrou temperaturas abaixo de zero, como -1,9ºC em São José dos Ausentes e -1,3ºC em Soledade. Ademais, teve também muito frio com -0,5ºC em Cambará do Sul, -0,3ºC em Getúlio Vargas, -0,2ºC em Pedras Altas e -0,1ºC em Canela. Muitos municípios tiveram mínimas abaixo de 5ºC, como 1,1ºC em Quaraí, 2,4ºC em Livramento, Santa Maria e Cruz Alta, entre outros.

Madrugada de frio intenso em várias regiões sulistas

Na região metropolitana de Porto Alegre, a madrugada foi novamente muito fria, com mínimas de 2,4ºC em Viamão, 2,6ºC em Novo Hamburgo e 3,1ºC em Gravataí. Nova Santa Rita experimentou 3,5ºC, 4,2ºC em Campo Bom, 5,6ºC em São Leopoldo e 5,9ºC na base aérea de Canoas.

Na cidade de Porto Alegre, a temperatura também foi baixa nesta segunda-feira (14). A menor marca foi registrada na estação da Secretaria da Agricultura no bairro Lami, com 2,7ºC. Na estação de Belém Novo, no Sul da cidade, a temperatura atingiu 4,4ºC. Na estação de referência do bairro Jardim Botânico, a mínima chegou a 5,9ºC.

O dia começou com frio intenso também no Planalto Sul Catarinense. Os registros de temperaturas mínimas como -2,1ºC em Bom Jardim da Serra, -1,7ºC em Urupema, -0,5ºC em Urubici e 0,6ºC em São Joaquim. A geada cobriu os campos do Planalto Sul, especialmente em áreas de baixadas.

Massa de ar se afasta do oceano

A massa de ar frio está começando a se afastar em direção ao oceano. Assim, gradualmente, o ar mais quente está entrando pelo Nordeste da Argentina, elevando as temperaturas. Por isso, a tarde de hoje, embora amena, terá máximas mais altas em comparação com ontem. Por exemplo, em Porto Alegre, a temperatura máxima no domingo foi de apenas 16ºC com sol, mas a tarde deve chegar a cerca de 20ºC a 21ºC.

Na terça-feira (15), o clima continuará aberto e o ar seco favorecerá outra madrugada fria. Com a entrada de ar mais quente em altitudes superiores, as diferenças de microclimas se intensificarão, resultando em frio mais intenso em áreas de baixadas.



Espera-se que Porto Alegre tenha temperaturas mínimas entre 8ºC e 9ºC, mas no sul da cidade, pode cair para até 5ºC. Nas baixadas dos Aparados da Serra no Rio Grande do Sul e no Planalto Sul Catarinense, as mínimas podem atingir 0ºC a 2ºC, novamente com ocorrência de geada.

Frio deixará espaço para temperaturas mais quentes

A tarde de amanhã deverá ser significativamente mais quente à medida que a massa de ar quente invadir o Sul do Brasil ao longo do dia, elevando as temperaturas na região. Com muito sol e atmosfera seca, após uma manhã fria, as temperaturas subirão rapidamente, tornando a tarde quente em várias cidades.

Nesta terça-feira, as temperaturas máximas na Fronteira Oeste e no Noroeste do Rio Grande do Sul devem variar entre 28ºC e 30ºC durante a tarde. Em Porto Alegre, a máxima pode aumentar em 5ºC em comparação com hoje, chegando a atingir 26ºC. Na região metropolitana de Porto Alegre e nos vales, os termômetros podem indicar temperaturas entre 27ºC e 28ºC durante a tarde.

O calor mais intenso está previsto para quarta-feira (16) e quinta-feira (17), quando uma advecção de ar quente atingirá o Sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Dessa forma, transportará ar tropical através de uma corrente de jato em altitudes mais baixas da atmosfera.

Nas regiões do Noroeste, as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC em ambos os dias, chegando a máximas de até 33ºC ou 34ºC. Nos vales, espera-se que as temperaturas atinjam entre 32ºC e 34ºC na quinta-feira, especialmente devido a uma condição pré-frontal. Em Porto Alegre, as temperaturas podem passar dos 30ºC durante esse período de calor intenso.