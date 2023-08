ALERTA DE GRANIZO HOJE no Brasil assusta Brasileiros!

Nos últimos dias, o Brasil tem sido palco de fortes temporais, com destaque para a ocorrência de granizo. HOJE começou com fortes áreas de instabilidade provocando chuva e tempestades em alguns locais do País.

O Início do Fenômeno

Uma série de áreas de instabilidades trouxe chuvas e tempestades para as regiões norte do Rio Grande do Sul e Paraná. Segundo a Metsul, imagens de satélite registraram a presença de nuvens densas, indicativas de condições climáticas severas.

As Causas das Condições Severas

Inicialmente, a região sul foi afetada por um vórtice ciclônico, resultado de um centro de baixa pressão atmosférica. No entanto, a situação mudou no dia seguinte, com o surgimento de um sistema frontal.

A Formação da Frente Fria

Com a chegada de uma massa de ar frio e de alta pressão atmosférica ao Rio Grande do Sul, uma frente fria começou a se formar, intensificando-se especialmente entre a metade norte gaúcha e Santa Catarina, e avançando até o Paraná.

Os Efeitos da Instabilidade

As nuvens carregadas trouxeram chuvas, raios e trovões, com temporais isolados de granizo e vento forte em alguns locais. Devido à alta instabilidade da atmosfera, ocorreram alguns eventos de tempo severo.



Relatos de Granizo

Foram registradas várias ocorrências de temporais de granizo no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, regiões onde as nuvens de grande desenvolvimento vertical se formaram. Os relatos indicaram uma maior ocorrência de granizo do que de ventos fortes.

Aqui em Planalto -PR deu um temporal com pedra que nunca tinha visto em 34 anos. pic.twitter.com/K2gGoYodGS — Cezar Soares (@cezarplanalto) August 12, 2023

Impactos do Granizo

Em alguns lugares, as pedras de granizo tiveram tamanho médio a grande, causando danos a telhados. A cidade de Planalto, no sudoeste do Paraná, foi uma das mais atingidas pelos granizos de maior dimensão.

Precipitação e Volume de Chuvas

Apesar dos temporais, a maior parte das localidades não registrou volumes elevados de chuva. Até o final da madrugada do sábado, os índices de precipitação estavam entre 20 mm e 30 mm na maioria das cidades atingidas.

Previsões para o Futuro

Com o avanço do ar frio e seco, é previsto que o clima se estabilize no Rio Grande do Sul. Contudo, a frente fria deve avançar para o norte, levando chuvas para todas as regiões de Santa Catarina e outras regiões do Paraná, com risco de temporais isolados de vento e granizo.

Risco de Temporal no Rio Grande do Sul

O risco de temporais no Rio Grande do Sul é limitado ao norte do estado. A previsão é de muitas nuvens e chuva no início do dia para a metade norte do estado, especialmente em pontos próximos ao estado catarinense.

Queda de Temperatura

A chegada do ar mais seco e frio trará uma queda de temperatura, tornando o sábado mais ameno. As temperaturas mínimas ocorrerão no final do dia, quando a maioria das cidades gaúchas terá marcas abaixo de 10ºC.

Este é um resumo da situação atual e das previsões para os próximos dias. Enfatiza-se a importância de acompanhar as atualizações das previsões do tempo para se preparar adequadamente para as condições climáticas.