ALERTA! FGTS ficará fora do ar no próximo sábado (19), veja o que fazer

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um elemento crucial na economia brasileira, beneficiando mais de 43 milhões de indivíduos e movimentando em média cerca de R$ 180 bilhões anualmente. Com o objetivo de otimizar esse processo e torná-lo mais eficiente, está previsto o lançamento do FGTS Digital, que promete revolucionar as consultas online e a forma como o FGTS é gerenciado.

Neste artigo, exploraremos os detalhes desse lançamento e seu impacto nas consultas online do FGTS.

Suspensão temporária das consultas online

No próximo sábado, dia 19, os usuários do sistema de consulta online do FGTS enfrentarão uma breve suspensão no eSocial, o sistema que consolida informações dos trabalhadores com os órgãos públicos. Esse período de inatividade, programado para ocorrer das 8h da manhã às 12h, tem como objetivo dar início a uma fase de testes ambiciosa: o lançamento do FGTS Digital, que se estenderá até o dia 10 de novembro.

Essa suspensão temporária visa ajustar o eSocial para integrar plenamente os dados ao novo sistema do FGTS Digital. Com essa iniciativa, espera-se otimizar o processo de recolhimento do FGTS, tornando-o mais eficiente e menos suscetível a erros. Os dados enviados para o eSocial serão automaticamente incorporados ao sistema, reduzindo consideravelmente a probabilidade de erros nos cálculos.

Normalização do acesso ao eSocial

Após a paralisação programada para o sábado, o sistema estará novamente operacional durante a tarde. No entanto, inicialmente, isso será aplicável apenas às empresas pertencentes ao Grupo 1 do eSocial, ou seja, aquelas com um volume de negócios anual superior a R$ 78 milhões. As demais entidades terão que aguardar até o dia 16 de setembro para integrar plenamente seus dados no novo sistema do FGTS Digital.

Simplificação dos processos

O FGTS Digital tem como propósito simplificar e acelerar os processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Atualmente, o processo de recolhimento do FGTS é tradicional e complexo, envolvendo a emissão de documentos, submissão à Caixa Econômica Federal e posterior transmissão e envio. Com o novo sistema, a folha de pagamento será diretamente enviada para o eSocial, que, por sua vez, compartilhará automaticamente os dados com o FGTS Digital.

Com a total integração prevista para janeiro de 2024, os meses seguintes serão de extrema importância para realizar os ajustes e melhorias necessários. A expectativa é que o tempo necessário para recolher o FGTS seja reduzido de 34 para 25 horas por mês. Essa mudança trará benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, agilizando o processo e garantindo maior eficiência no gerenciamento do FGTS.



Impacto nas consultas online do FGTS

Com o lançamento do FGTS Digital, as consultas online do FGTS também passarão por transformações significativas. O novo sistema possibilitará aos trabalhadores acessar suas informações de forma mais rápida e simplificada, eliminando a necessidade de consultas presenciais ou por telefone. Será possível realizar consultas sobre saldos, depósitos, extratos e até mesmo solicitar saques diretamente pelo sistema.

Além disso, o FGTS Digital trará maior transparência e segurança para os trabalhadores. Com a automatização dos processos, os dados serão atualizados em tempo real, garantindo informações precisas e atualizadas sobre o saldo disponível. Isso contribuirá para evitar erros e inconsistências nos registros, proporcionando maior confiabilidade aos trabalhadores.

Benefícios para empresas e ógãos públicos

O FGTS Digital também trará benefícios para as empresas e órgãos públicos responsáveis pelo recolhimento do FGTS. Com a simplificação dos processos, haverá uma redução significativa na burocracia e no tempo gasto para realizar as obrigações trabalhistas. Além disso, a automatização dos cálculos e a integração com o eSocial minimizarão os erros nos registros, evitando penalidades e autuações por parte dos órgãos fiscalizadores.

Cronograma de implantação

O lançamento do FGTS Digital será realizado em fases, a fim de garantir uma transição suave e eficiente. Atualmente, estamos na fase de testes, que vai até o dia 10 de novembro. Após essa fase, a integração plena dos dados está prevista para janeiro de 2024. Durante esse período, serão realizados ajustes e melhorias para garantir um sistema robusto e seguro.

Ademais, o lançamento do FGTS Digital representa um avanço significativo na gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a simplificação dos processos de recolhimento e a integração com o eSocial, espera-se uma maior eficiência e transparência no gerenciamento do FGTS.

As consultas online também serão beneficiadas, proporcionando aos trabalhadores acesso rápido e seguro às informações sobre seus saldos e depósitos. Com todas essas melhorias, o FGTS Digital promete impactar positivamente a economia brasileira e facilitar a vida dos trabalhadores e das empresas.