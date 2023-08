ALERTA GERAL! Aplicativo Android está ROUBANDO dados do WhatsApp e brasileiros tomam grande susto

O mundo virtual é um vasto campo de navegação onde nossas informações são consideradas um recurso de valor inestimável. No entanto, qualquer pequeno descuido pode nos deixar vulneráveis e expostos à possibilidade de perdermos tudo. Recentemente, o sistema operacional Android enfrentou uma nova ameaça à segurança dos dados, expondo os usuários a um risco significativo. O aplicativo SafeChat, que parecia oferecer uma camada extra de proteção para as conversas dos usuários, trouxe à tona uma reviravolta preocupante.

A equipe de pesquisa da CYFIRMA fez uma descoberta alarmante: o aplicativo tem a capacidade sorrateira de disseminar malware nos smartphones, resultando no roubo de dados, especialmente no WhatsApp.

Aplicativo de segurança expõe usuários a malware

Um malware direcionado a dispositivos Android, camuflado sob o nome de ‘SafeChat’, conseguiu infiltrar-se em dispositivos de usuários localizados no sul da Ásia. O grau de violação desse malware ultrapassa as interações anteriores, uma vez que exige um número maior de permissões do usuário, elevando o nível de ameaça de forma substancial. Denominado “CoverIm”, esse malware se infiltra inicialmente nas vítimas por meio de conversas no WhatsApp, se fazendo passar habilmente pelo aplicativo genuíno SafeChat.

A interface é tão convincente que os usuários são frequentemente atraídos por sua aparência, caindo facilmente na armadilha. Uma vez que os usuários são enganados pela artimanha, o aplicativo adquire acesso às suas informações valiosas. Escondendo-se por trás da fachada do SafeChat, ele habilmente extrai todas as informações necessárias do usuário.

Ao abrir o aplicativo, os usuários são incentivados a se cadastrar, apenas para serem confrontados com outra mensagem pop-up que solicita mais permissões para a aplicação. Este software fraudulento rouba vários tipos de dados, incluindo mensagens de texto, além de contatos e registros de chamadas de serviços de mensagens populares como WhatsApp, Telegram e Signal.

Previna-se contra malwares

Para se prevenir contra malwares, como aquele associado ao SafeChat, é recomendado instalar aplicativos somente a partir de fontes confiáveis, como a Google Play e a Apple Store. Essas lojas virtuais oficiais mantêm um processo rigoroso de verificação de aplicativos, o que reduz consideravelmente a possibilidade de encontrar malwares.

Além disso, é importante manter a cautela em relação aos links que chegam por qualquer rede social, mesmo que a mensagem seja de alguém confiável. Desconfie sempre que possível! Ao receber um link de um aplicativo por meio de uma mensagem do WhatsApp, recomenda-se examinar cuidadosamente o link antes de clicar nele. Se o link parecer suspeito, é aconselhável evitar o clique.

Outra medida de segurança importante é manter sempre o sistema operacional e os aplicativos atualizados. As atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança que ajudam a proteger o dispositivo contra novas ameaças e vulnerabilidades.



Você também pode gostar:

Sinais de infecção por malware

É essencial estar atento aos sinais de infecção por malware em seu dispositivo Android. Alguns dos sinais comuns incluem:

Desempenho lento: Se o seu dispositivo está apresentando um desempenho mais lento do que o normal, pode ser um sinal de infecção por malware. Os malwares consomem recursos do sistema, o que pode resultar em lentidão e travamentos frequentes. Aumento do consumo de dados: Se você notar um aumento repentino no consumo de dados, sem uma explicação óbvia, pode ser um indício de que um malware está funcionando em segundo plano e transmitindo informações sem o seu conhecimento. Anúncios invasivos: Se você está sendo bombardeado com anúncios intrusivos, mesmo quando não está usando nenhum aplicativo específico, é provável que seu dispositivo esteja infectado por malware. Esses anúncios são frequentemente exibidos de forma intrusiva e não desaparecem facilmente. Bateria descarregando rapidamente: Se a bateria do seu dispositivo está se esgotando rapidamente, mesmo quando você não está usando-o intensamente, pode ser um indício de que um malware está consumindo energia em segundo plano.

Caso você perceba algum desses sinais em seu dispositivo Android, é importante tomar medidas imediatas para remover o malware e proteger suas informações pessoais.

Remoção de malware e proteção de dados

Se você suspeita que seu dispositivo Android foi infectado por malware, existem várias etapas que você pode seguir para remover a ameaça e proteger seus dados. Aqui estão algumas medidas que você pode tomar:

Desinstale aplicativos suspeitos: Verifique a lista de aplicativos instalados em seu dispositivo e desinstale qualquer aplicativo suspeito ou desconhecido. Procure por aplicativos que você não se lembra de ter instalado ou que pareçam suspeitos. Execute uma varredura de segurança: Utilize um aplicativo de segurança confiável para realizar uma varredura completa em seu dispositivo em busca de malware. Existem várias opções disponíveis na Google Play Store que podem ajudar a detectar e remover ameaças. Limpe o cache e os arquivos indesejados: Limpar o cache e os arquivos indesejados do seu dispositivo pode ajudar a remover malware residual e liberar espaço de armazenamento. Você pode fazer isso nas configurações do seu dispositivo, geralmente na seção “Armazenamento” ou “Armazenamento e USB”. Atualize seu sistema operacional: Mantenha sempre o sistema operacional do seu dispositivo atualizado. As atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança que ajudam a proteger contra novas ameaças. Restaure as configurações de fábrica: Se todas as etapas anteriores falharem, você pode considerar a opção de restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo. Lembre-se de fazer um backup de seus dados importantes antes de prosseguir, pois essa ação removerá todos os dados e aplicativos do dispositivo.

Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de proteger seus dados pessoais. Mantenha-se atualizado sobre as ameaças mais recentes, adote boas práticas de segurança e esteja sempre atento aos sinais de infecção por malware. Com essas medidas, você estará um passo à frente dos criminosos virtuais e poderá desfrutar de uma experiência segura no WhatsApp e em outros aplicativos de mensagens.