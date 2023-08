ALERTA GERAL! Banco Central comunica o vazamento de chaves PIX e deixa muitas pessoas em DESESPERO

O Banco Central (BC) divulgou recentemente informações preocupantes a respeito da exposição das chaves PIX de diversos clientes de um banco específico.

O comunicado foi emitido ontem, no dia 22 de agosto, terça-feira, alertando sobre esse novo episódio de vazamento de dados.

De acordo com a instituição financeira, houve um vazamento de dados cadastrais que afetou um grupo de indivíduos, e essas pessoas em questão serão contatadas para serem informadas sobre o ocorrido.

É relevante destacar que, desta vez, a violação de segurança envolveu dados pessoais associados às chaves do sistema de pagamento que estão sob a gestão da empresa Phi Pagamentos.

Essa situação sobre os dados do PIX se constitui como uma questão muito séria e requer atenção imediata. Por isso, a autarquia está atuando proativamente para mitigar os impactos desse incidente e garantir que os indivíduos afetados recebam as informações e o suporte necessários.

Além disso, manter-se informado e tomar medidas adequadas para proteger seus dados pessoais é fundamental nesse contexto.

Vazamento das chaves PIX

Recentemente, um conjunto de 238 clientes da Phi Pagamentos se viu impactado por uma série de incidentes isolados que afetaram os sistemas da instituição.

Este episódio marca o quinto incidente de exposição de dados no sistema PI, sendo identificado pelo Banco Central (BC). O evento mais recente havia ocorrido entre os meses de julho e setembro de 2022.

Diante disso, o Banco Central ressalta a importância dos sólidos mecanismos de segurança e vigilância que foram implantados para o sistema PIX. Estes desempenharam um papel crucial ao conter a divulgação inadvertida de informações pessoais.

Através destas salvaguardas, a quantidade de dados confidenciais que foram expostos se manteve em um nível extremamente baixo.

Representando com isso, menos de 0,00004% do amplo universo que abrange mais de 630 milhões de chaves atualmente registradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT).

É evidente que essas medidas de segurança têm sido eficazes para minimizar o impacto desses incidentes isolados, protegendo a vasta maioria das informações e a privacidade dos usuários do sistema PIX.

Entenda o que foi afetado com o incidente

Conforme o comunicado emitido pelo Banco Central, a exposição de informações ocorreu especificamente nos registros cadastrais dos usuários. Assim, não ocasionou qualquer impacto adverso na movimentação financeira dos mesmos.

É fundamental ressaltar que os dados sensíveis, protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, permaneceram intactos e não sofreram qualquer tipo de comprometimento.

O organismo regulador encarregado da salvaguarda da integridade do sistema financeiro também esclareceu que todas as medidas indispensáveis já foram implementadas para viabilizar uma investigação minuciosa acerca deste incidente.

Além disso, serão aplicadas as devidas sanções, em consonância com as diretrizes estipuladas pela legislação em vigor. Com essas ações busca-se assegurar a continuidade da conformidade e da segurança no setor financeiro.

Quais ações serão implementadas após a divulgação não autorizada das chaves PIX?

Com base nas informações apresentadas pela instituição responsável, está previsto que os indivíduos afetados pela recente discrepância na operação da Phi Pagamentos sobre o PIX serão notificados de maneira apropriada.

Essas notificações serão emitidas de forma exclusiva por meio do aplicativo móvel da instituição ou do sistema de internet banking vinculado a ela.

Embora o incidente com as chaves PIX em questão não tenha gerado impactos substanciais aos clientes, a autoridade reguladora optou por comunicar a situação.

Além disso, é relevante ressaltar que a abordagem adotada pela instituição em relação a essa comunicação busca garantir que todas as partes afetadas estejam devidamente informadas sobre a situação, independentemente do grau de impacto que possam ter experimentado.

Por fim, vale pontuar que, com essa postura se evidencia a seriedade e responsabilidade do banco no manejo de ocorrências desse tipo. Mantendo dessa forma, um padrão elevado de transparência em todas as suas ações.