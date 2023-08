ALERTA GERAL de frente fria com temporais e diminuição de temperatura deixa brasileiros assustados

Cidadãos da região Sul do Brasil já podem começar a se preparar para os riscos de temporais e de quedas de temperatura no decorrer desta semana. De acordo com especialistas, os próximos dias deverão registrar uma virada mais significativa logo depois dos efeitos da passagem de uma frente fria na região.

Segundo meteorologistas, nesta segunda-feira (7), os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná deverão sofrer com a circulação maior de ventos e o reforço das nuvens de chuva por toda a região. A única exceção mais clara é a região norte do Paraná, que não deverá sofrer com tais efeitos e com os riscos dos temporais.

Veja a previsão detalhada para a região:

Toda a fronteira Oeste: risco de temporal;

Sudoeste: risco de temporal;

Áreas centrais do Rio Grande do Sul: risco de temporal;

Florianópolis: chuva moderada a forte;

Porto Alegre: chuva modera a forte;

Áreas de serra em Santa Catarina e Rio Grande do Sul: chuva moderada a forte.

Sudoeste do Paraná: previsão de chuva à tarde acompanhada por raios e ventos;

Abaixo, você pode conferir a imagem de satélite do final desta madrugada. Pela representação, é possível perceber várias áreas de instabilidade. Em vermelho, por exemplo, estão representados os registros de raios.

Temperatura e chuvas

Trata-se, portanto, de uma virada de tempo no Sul do país. No último final de semana, os relatos davam conta de uma temperatura mais quente e de um ar mais seco. Com a entrada do ar frio, somado ao excesso de luminosidade e umidade. A tendência é que as temperaturas máximas fiquem mais baixas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Mesmo com os riscos de temporais, os volumes de chuva no geral devem ficar mais baixos. Há também uma baixa possibilidade de chuva de granizo na região. Especificamente nesta segunda-feira (7), deve chover em Santa Catarina e em parte do Paraná. Veja abaixo a projeção de chuva de acordo com o modelo alemão Icon.



Ressaca

Vale lembrar que a Marinha do Brasil já emitiu uma alerta de forte chance de ressaca no litoral da região Sul para esta segunda-feira (7). A previsão é de ondas de até 2,5 metros de altura na região que compreende o trecho entre Laguna (SC) e Paranaguá (PR).

Em outros locais, como em áreas no litoral sul de Santa Catarina, as ondas da ressaca podem atingir até 3 metros nesta segunda-feira (7). Em todos os locais, o risco deve ser reduzido já a partir da terça-feira (8).

Além do Sul

Nesta semana, o Climatempo também fez projeções da previsão climática para o estado de São Paulo, o mais populoso do país. De acordo com os especialistas, logo depois de um final de semana mais quente, a capital paulista deve registrar chuva já nesta segunda-feira (7).

Mas nem mesmo esta chuva prevista vai ser capaz de diminuir o calorão em diversas regiões do estado. Assim, é importante que o cidadão se prepare para as altas temperaturas, além da manutenção do tempo seco, o que pode seguir provocando uma piora da qualidade do ar.

“O sistema avança na terça-feira e combinado com a circulação dos ventos provoca o aumento das nuvens de chuva sobre o oeste, sul e litoral de São Paulo. Nas áreas centrais do estado de São Paulo, pouca chuva é prevista, acontecendo de maneira bem irregular e isolada, nas regiões de Botucatu, Limeira e Piracicaba”, diz o sistema do climatempo.

“Na capital, a nebulosidade aumenta e a máxima já não vai passar dos 23°C, com possibilidade de chuva fraca. A chuva moderada se concentra no litoral, onde há previsão para acumulados elevados (para esta época do ano) entre 30 a 40mm somente na terça-feira”, completa.