ALERTA GERAL para os brasileiros que utilizam CANUDOS DE PAPEL é emitido

A mudança para canudos de papel tem sido amplamente promovida como uma solução mais amigável ao meio ambiente. No entanto, pesquisas recentes alertam para a presença de substâncias químicas prejudiciais, conhecidas como PFAS, nesses itens.

O que são PFAS?

Os PFAS, ou substâncias poli e perfluoroalquílicas, são conhecidos por sua durabilidade e resistência à degradação. Encontrados em uma ampla gama de produtos do dia-a-dia, desde roupas até panelas antiaderentes, eles são uma preocupação crescente para a comunidade científica devido à sua persistência no meio ambiente.

Canudos de Papel e PFAS

Os canudos feitos de materiais vegetais, como papel, são frequentemente vendidos como alternativas mais sustentáveis e ecológicas aos canudos de plástico. Todavia, a presença de PFAS nesses itens significa que essa pode não ser necessariamente a verdade.

Segundo um estudo recente, os canudos de papel tinham maior probabilidade de conter PFAS, com os produtos químicos detectados em 90% das marcas testadas. Além disso, os PFAS também foram encontrados em 80% das marcas de canudos de bambu e 75% das marcas de canudos de plástico.

PFAS em Canudos de Aço

Em contraste, os canudos de aço não apresentaram detecção de PFAS em nenhum dos produtos testados. Isso sugere que canudos de aço podem ser uma alternativa mais segura do ponto de vista químico.

Quais substâncias foram encontradas nos canudos de papel?

Além do ácido perfluorooctanoico (PFOA), que é proibido em todo o mundo, foram detectados ácido trifluoroacético (TFA) e ácido trifluorometanossulfônico (TFMS). Essas substâncias são altamente solúveis em água e podem vazar dos canudos para as bebidas.

Embora as concentrações de PFAS encontradas tenham sido baixas, é importante lembrar que mesmo pequenas quantidades dessas substâncias podem contribuir para a carga química já presente no corpo humano.

Riscos à saúde ligados aos PFAS

Os PFAS têm sido associados a uma série de problemas de saúde. Em particular, a exposição a essas substâncias tem sido vinculada a níveis elevados de alanina aminotransferase (ALT), uma enzima hepática que indica danos ao fígado.

Documentos secretos da indústria revelaram que grandes empresas, incluindo DuPont e 3M, sabiam dos efeitos adversos dos PFAS pelo menos 21 anos antes de se tornarem publicamente conhecidos.

Anvisa proíbe melatonina para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recentemente emitiu uma proibição sobre o uso de melatonina em crianças. Este artigo examinará os perigos associados ao uso deste hormônio em crianças.

O que é melatonina?

A melatonina é um hormônio naturalmente produzido pelo corpo humano que controla o nosso ciclo de sono e vigília. Ela é produzida pela glândula pineal, localizada no cérebro, e é liberada em resposta à escuridão, auxiliando no preparo do corpo para o sono.

O porquê da proibição da Anvisa

Conforme mencionado acima, o uso de melatonina em crianças foi proibido pela Anvisa. Isso ocorreu devido à preocupação com a segurança e os efeitos a longo prazo do uso deste hormônio em crianças.

De acordo com Gustavo Moreira, presidente do Departamento de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria:

“As pessoas pensam que a melatonina, que é um hormônio, não faz nada, mas ninguém sai tomando hormônio assim sem regulamentação médica. Ninguém toma hormônio para tireoide sem acompanhamento médico, por que a melatonina vai tomar?”

Perigos da melatonina

Existem várias preocupações quando se trata do uso de melatonina em crianças. Um estudo publicado pelo Instituto Médico Legal da Carolina do Norte revelou um padrão alarmante de sete casos de morte súbita em lactentes, crianças com idades entre 1 e 3 anos.

Em uma descoberta preocupante, cinco desses sete casos apresentaram níveis de melatonina que estavam de dez a 100 vezes acima dos valores considerados normais.