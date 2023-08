ALERTA GERAL para quem tem Conta POUPANÇA: não perca dinheiro!

Apesar da poupança não ser considerada o investimento de maior rentabilidade do mercado, ela tem suas características vantajosas. É de fácil manuseio e apresenta risco baixíssimo. No entanto, é fundamental entender suas peculiaridades para garantir o melhor proveito possível. O aspecto mais relevante da poupança é, provavelmente, a data de aniversário, que define o melhor dia para retirar o dinheiro da poupança. Confira o Alerta para que você não perca dinheiro!

Entendendo a Data de Aniversário da Poupança

A data de aniversário da poupança corresponde ao dia do mês em que o depósito foi realizado. Exemplificando, se o depósito foi feito no dia 10, o rendimento será creditado sempre no dia 10 de cada mês. Para depósitos feitos nos dias 29, 30 e 31, a data de aniversário será sempre o primeiro dia do mês subsequente.

Para pessoas jurídicas, a regra é um pouco diferente. O rendimento é depositado trimestralmente, na data de aniversário do último mês do trimestre.

Como Identificar a Data de Aniversário da Poupança

A maneira mais simples de descobrir a data de aniversário da poupança é verificar o extrato da conta. Lá estarão registradas todas as datas de depósito.

Melhor Dia para Retirar Dinheiro da Poupança

O melhor momento para sacar dinheiro da poupança é o dia subsequente ao recebimento da remuneração mensal. Ou seja, se a data de aniversário for dia 10, o ideal é retirar o dinheiro no dia 11.

Sacando Dinheiro da Poupança com Datas de Aniversário Diferentes

Caso você tenha feito depósitos em diferentes dias do mês, a poupança terá várias datas de aniversário. Nesse caso, o melhor dia para retirar o dinheiro é o dia seguinte à data de aniversário do último depósito realizado.



Calculando o Rendimento da Poupança com Várias Datas de Aniversário

Quando a poupança tem várias datas de aniversário, o rendimento é calculado com base no menor saldo do período. Por exemplo, se você possui três depósitos em datas diferentes e decide fazer um saque antes da data de aniversário do último depósito, o rendimento será calculado apenas sobre o saldo remanescente após o saque.

Melhor Data para Depositar Dinheiro na Poupança

Não existe um dia específico no mês que seja mais vantajoso para depositar dinheiro na poupança.

Concentrar Investimentos na Data de Aniversário: Vale a Pena?

A vantagem de concentrar os depósitos na mesma data de aniversário é que a remuneração ocorrerá sempre no mesmo dia do mês, facilitando o controle do poupador. Porém, enquanto o dinheiro aguarda a data de aniversário na conta corrente, ele não está sendo remunerado. Portanto, a recomendação é fazer o investimento assim que o recurso estiver disponível.

O que é a Poupança e Como Funciona?

A poupança é um tipo de investimento bastante popular entre os brasileiros. Ela se caracteriza por ser uma aplicação financeira de baixo risco e de fácil acesso, sendo oferecida por praticamente todos os bancos e instituições financeiras do país.

Para começar a investir na poupança, basta abrir uma conta poupança em um banco de sua escolha e realizar um depósito inicial. A partir desse depósito, o dinheiro investido começa a render juros. O rendimento da poupança ocorre mensalmente, na data de “aniversário” do depósito.

Os documentos necessários para abrir uma conta poupança são:

Documento de identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência.

Rentabilidade da Poupança em 2023

A rentabilidade da poupança é definida por dois fatores: a Taxa Referencial (TR) e a taxa Selic. Em julho de 2023, a rentabilidade mensal da poupança foi de 0,6589%, enquanto a rentabilidade anual foi de 8,4119%.

A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, influencia diretamente o rendimento da poupança. Em agosto de 2023, a taxa Selic foi reduzida para 13,25%, marcando a primeira queda desde agosto de 2020.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic, acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. A expectativa é que a Selic seja reduzida em 0,50%.

Rendimento da Poupança: Perguntas Frequentes

Para esclarecer algumas dúvidas comuns sobre o rendimento da poupança, preparamos uma seção de perguntas frequentes:

Qual é o rendimento mensal da poupança em 2023?

Em julho de 2023, o rendimento mensal da poupança foi de 0,6589%.

Quanto rende R$ 10,00 na poupança em um mês?

R$ 10,00 na poupança rendem R$ 0,07 em um mês.

Quanto rende R$ 100,00 na poupança em um mês?

R$ 100,00 na poupança rendem R$ 0,67 ao final do mês, totalizando R$ 100,67.

Quanto rende R$ 50.000 na poupança em um ano?

Em um ano, um investimento de R$ 50.000 na poupança renderá R$ 4.205,00.

Quanto rende R$ 200.000 na poupança em um ano?

Em um ano, um investimento de R$ 200.000 na poupança renderá R$ 16.820,00.

Quanto rende R$ 1.000.000 na poupança em um mês?

Em um mês, um investimento de R$ 1.000.000 na poupança renderá R$ 6.700,00.

Rentabilidade Histórica da Poupança

A rentabilidade da poupança já foi maior no passado. Porém, desde a mudança na regra de cálculo do rendimento da poupança, que passou a ser 70% da taxa Selic quando esta é igual ou inferior a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança tem se mantido baixo.

A tabela abaixo apresenta a rentabilidade nominal e real da poupança nos últimos anos:

Ano Rentabilidade Nominal Inflação Rentabilidade Real 2022 7,89% 5,79% 2,10% 2021 2,94% 10,06% -6,37% 2020 2,11% 4,52% -2,41% 2019 4,26% 4,31% -0,05% 2018 4,62% 3,75% 0,84% 2017 6,61% 2,95% 3,55% 2016 8,30% 6,29% 1,89% 2015 8,15% 10,67% -2,28% 2014 7,16% 6,41% 0,71% 2013 6,37% 5,91% 1,43% 2012 6,47% 5,84% 0,60%

A Inflação e Seu Impacto no Rendimento da Poupança

A inflação é um fator que influencia diretamente o rendimento real da poupança. Quando a inflação está alta, o poder de compra do dinheiro diminui, e isso se reflete no rendimento dos investimentos.

Em dezembro de 2022, a inflação acumulada em 12 meses (medida pelo IPCA) foi de 5,79%. Isso significa que, apesar de a poupança ter rendido 7,89% no ano, o rendimento real foi de apenas 2,10%.

Vantagens de Investir na Poupança

Investir na poupança pode trazer algumas vantagens para o investidor, entre elas:

Não exige saldo mínimo para começar a investir;

Não há cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);

Não há cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos, a menos que ultrapassem R$ 40.000 por ano;

É um investimento simples, que não exige conhecimento prévio do mercado financeiro;

Pode ser resgatada a qualquer momento, sem perda de rendimentos.

Apesar dessas vantagens, é importante ressaltar que a poupança não é o investimento mais rentável do mercado. Portanto, é recomendado analisar outras opções de investimento antes de decidir onde aplicar seu dinheiro.