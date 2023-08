ALERTA! Golpe da ligação falsa do Nubank gera PREJUÍZOS para muitas pessoas; Veja maneiras de se PROTEGER

O Nubank, indiscutivelmente um dos bancos mais proeminentes do país na atualidade, infelizmente se tornou alvo de indivíduos inescrupulosos que buscam ludibriar pessoas. Entre as artimanhas enganosas, destaca-se o golpe da “falsa ligação do Nubank“.

Essa ardilosa tática tem como objetivo principal enganar indivíduos por meio de chamadas telefônicas fraudulentas, explorando habilmente a técnica conhecida como engenharia social.

Essa situação é preocupante, pois a crescente popularidade do Nubank o coloca sob o radar desses golpistas que procuram se aproveitar da confiança que muitos depositam na instituição.

O modus operandi desses criminosos envolve a criação de cenários convincentes. Assim, eles se passam por representantes legítimos do banco, induzindo as vítimas a compartilhar informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito.

A engenharia social, uma prática psicológica que visa manipular as pessoas a agirem de maneiras que normalmente não fariam, é o cerne desse golpe.

Logo, explorar vulnerabilidades emocionais e utilizar informações públicas para criar uma aparência de autenticidade, os golpistas conseguem convencer as pessoas a tomar ações precipitadas e comprometedoras.

Enfim, para evitar cair nesse tipo de cilada, é crucial que os clientes do Nubank e do setor bancário em geral estejam bem informados sobre esses tipos de ameaças.

E, é nesse contexto que organizamos esse texto! Além de esclarecer melhor sobre o funcionamento dessa ação fraudulenta, vamos compartilhar dicas importantes para você se prevenir e evitar transtornos relacionados.

Portanto, nos acompanhe nessa leitura.



O Nubank pode entrar em contato por chamadas telefônicas?

O banco digital ainda mantém a possibilidade de entrar em contato com seus clientes por telefone; no entanto, essa comunicação ocorre apenas em situações específicas.

Conforme explicado pelo Nubank, a instituição faz ligações para seus clientes quando há a necessidade de discutir a renegociação de dívidas.

Isso significa que essas interações telefônicas ocorrem quando um cliente deixa de efetuar os pagamentos das faturas do cartão de crédito, empréstimos ou outras obrigações pendentes, resultando em inadimplência.

Essas comunicações são posteriormente iniciadas por meio de agências de cobrança parceiras da fintech.

Durante essas conversas, os representantes oferecem acordos de pagamento sob medida e personalizados para cada indivíduo, proporcionando condições especiais para regularização de suas pendências.

“Se, por qualquer motivo, você está em atraso, as agências parceiras podem te ligar e oferecer um plano de pagamento especial, considerando o valor da dívida e a sua situação financeira”, pontuou o Nubank.

Dicas para evitar cair no golpe da falsa ligação do banco digital

Antes de tudo, é importante considerar que durante uma ligação bancária, é uma prática comum que um atendente solicite que o cliente forneça informações pessoais para fins de identificação.

Geralmente, essas informações incluem o nome, os três primeiros dígitos do CPF e a data de nascimento. Esse procedimento é adotado como um padrão para garantir a segurança e confirmar a identidade do cliente.

É importante destacar que esses são os únicos dados que um atendente legítimo do Nubank solicitará por telefone. Em nenhuma circunstância um atendente autêntico solicitará informações confidenciais, como senhas, códigos PIN, códigos de autenticação ou números de cartão de crédito.

Essas informações sensíveis devem ser mantidas em sigilo e nunca compartilhadas com terceiros, inclusive durante ligações supostamente do Nubank.

Além disso, o banco enfatiza que durante as ligações de atendimento, nunca será solicitado aos clientes que realizem certas ações. Como por exemplo, baixar aplicativos desconhecidos em seus dispositivos móveis, efetuar transferências de dinheiro ou realizar pagamentos imediatos.

Em um esforço para proteger ainda mais os clientes contra possíveis fraudes, é recomendado que, se um atendente solicitar o CPF completo durante a ligação, o cliente encerre a conversa imediatamente.

Após finalizar a ligação, é aconselhável entrar em contato com o banco por meio dos canais de atendimento oficiais. Estes incluem o chat no aplicativo do Nubank, o envio de e-mails, a interação com os perfis oficiais do banco nas redes sociais e o contato telefônico por meio dos números de telefone listados no site oficial do banco.

Essas medidas adicionais de segurança são essenciais para garantir que os clientes estejam protegidos contra tentativas de fraude e que suas informações financeiras e pessoais permaneçam confidenciais.