ALERTA para quem ainda não emitiu o NOVO RG DIGITAL(CIN)

O avanço da tecnologia trouxe diversas inovações em nosso cotidiano, sendo uma delas a digitalização de documentos. No Brasil, essa transformação digital está presente na nova versão do Registro Geral (RG), conhecido como RG Digital ou Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O Novo RG Digital: O que é e por que é necessário?

O RG digital é mais do que um simples documento de identificação. Ele marca uma nova era de segurança e praticidade para os cidadãos brasileiros. O novo RG busca eliminar a multiplicidade de documentos, reunindo diversas informações em um único local. Além disso, o novo formato digital oferece benefícios adicionais, como a disponibilidade em smartphones e a autenticação através de QR Code.

A Evolução do RG para o RG Digital

A transformação do RG para o formato digital foi impulsionada pela necessidade de aumentar a segurança e reduzir a incidência de fraudes. Antes, era possível ter um número de RG diferente em cada estado, além do CPF.

Com o novo RG, há um número único de identificação – o CPF. Assim, o RG digital fortalece a segurança e credibilidade do Cadastro de Pessoas Físicas.

Características do RG Digital

O RG digital possui diversas características que o tornam uma opção mais segura e versátil para os cidadãos brasileiros. Ele inclui:

Um único número de identificação, o CPF; Um QR Code para verificação da autenticidade do documento; O mesmo código internacional usado em passaportes, o MRZ; Opções de emissões em papel, policarbonato (plástico) ou digitalmente através do aplicativo GOV.BR; Validação em todo o território nacional.

Benefícios do Novo RG Digital

O RG digital traz inúmeros benefícios para os cidadãos, entre eles:

Segurança: O novo RG possui um código QR para verificação de autenticidade, tornando o documento mais seguro contra fraudes. Praticidade: Com o novo RG digital, é possível ter todos os documentos em um único local, o que facilita o acesso e uso dos mesmos. Conveniência: Caso o cidadão esqueça o documento físico, ele pode apresentar a versão digital através do celular.

Implementação Nacional do RG Digital

A implementação do RG digital está sendo realizada em etapas em todo o Brasil. Atualmente, 12 estados brasileiros já estão emitindo o novo documento. A expectativa é que até final de 2023, todos os estados tenham aderido ao novo formato.

Estados que estão emitindo o RG Digital

Os estados que já estão aptos para a emissão do novo RG são:

Acre Alagoas Amazonas Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pernambuco Piauí Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina

A Tecnologia Blockchain no RG Digital

O RG digital adota a tecnologia blockchain, que permite a troca de informações e a atualização da situação do CPF no novo RG de maneira mais rápida e eficiente. Essa tecnologia traz vantagens como a imutabilidade dos dados e a descentralização, o que reduz a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

Validade do RG Digital

A validade do RG digital varia de acordo com a idade do cidadão:

5 anos para crianças de zero a 12 anos incompletos; 10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos; Validade indeterminada para quem tem acima de 60 anos.

Como Solicitar o RG Digital

O processo de solicitação do RG digital é simples e seguro. Primeiro, o cidadão deve se dirigir ao órgão emissor de seu estado, como o Poupa Tempo ou Expresso Cidadão. Depois, deve apresentar sua certidão de nascimento ou casamento. O órgão emissor informará o prazo para retirada do documento em papel. Uma vez que o documento é recebido, o cidadão pode acessar sua versão digital pelo aplicativo Gov.BR.

Qual é o preço de um RG Digital?

O preço varia de acordo com o estado. Consulte o ponto de emissão da sua região para obter informações sobre os custos.

Em resumo, o RG digital representa um grande avanço na segurança e praticidade dos documentos de identidade no Brasil. Portanto, informe-se sobre a emissão do novo RG em seu estado e solicite o seu!