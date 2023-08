Alex Caceres revela que sofreu uma fratura no antebraço bloqueando um chute de Giga Chikadze no UFC Cingapura

Alex Caceres ainda conseguiu chegar à final na luta contra Giga Chikadze, no UFC Cingapura, no sábado, apesar de ter quebrado o antebraço no primeiro round.

O veterano peso pena, que acabou perdendo por decisão unânime, revelou um raio-x mostrando os danos causados ​​​​e detalhes sobre a lesão ocorrida no primeiro round. Ariel Helwani inicialmente relatado Cáceres quebrou o braço no sábado.

“Esta noite não foi a minha noite”, escreveu Cáceres no Instagram. “Quebrei o antebraço bloqueando um chute na cabeça no primeiro round e dei o meu melhor para vencer mesmo com dores. Tiramos o chapéu para Giga Chikadze pela grande luta.”

Cáceres também postou uma foto de seu raio-x, que mostrou o osso quebrado em seu antebraço.

Chikadze elogiou o desempenho de Cáceres ao acrescentar “Você é um guerreiro! Recuperação rápida e que Deus abençoe.” Ele também postou uma foto com Cáceres no hospital enquanto os dois lutadores recebiam tratamento após a luta.

A luta serviu como o retorno de Chikadze à ação pela primeira vez em 18 meses, mas ele voltou à boa forma rapidamente ao atacar Cáceres com uma série de combinações de trocação desagradáveis ​​ao longo da luta de três rounds.

Chikadze se orgulha de seus chutes, que lançava no início e com frequência na luta e que obviamente levaram à lesão sofrida por Cáceres no primeiro round.

Apesar de tudo, Cáceres ainda conseguiu resistir por 15 minutos, mas o resultado ainda não foi do seu agrado, com Chikadze recebendo a aprovação no placar dos juízes. A derrota pôs fim à seqüência de duas vitórias consecutivas de Cáceres, que incluiu vitórias sobre Daniel Pineda e Julian Erosa.

Não está claro neste momento por quanto tempo o antebraço quebrado o manterá fora de ação. A ex-lutadora do UFC Paige VanZant sofreu uma lesão semelhante que exigiu uma cirurgia, mas ainda não se sabe o que o processo de cura implicará para Cáceres.

Já Chikadze voltou à coluna das vitórias após derrota para Calvin Kattar na partida anterior, que foi sua primeira derrota desde que ingressou no elenco do UFC.