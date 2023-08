Alexa Grasso acredita que Rose Namajunas pode ser a próxima ao título do UFC após a revanche de Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko foi uma campeã tão dominante do UFC que a divisão peso mosca já sentiu como se não tivesse adversários. Mas o momento da reviravolta no campeonato de Alexa Grasso coincidiu com uma repentina explosão de novos desafiantes na categoria até 125 libras.

Grasso e Shevchenko devem se revanche na luta principal do Noche UFC, no dia 16 de setembro, em Las Vegas, depois que Grasso conquistou o título por finalização no quarto round em março passado. Grasso continua focada na tarefa que tem pela frente, mas não vê nenhum desafio mais fácil à sua espera depois.

“Os 125 [division] tem uma longa lista de lutadores que poderiam ser os candidatos”, disse Grasso recentemente no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Também temos a nova adição, Rose Namajunas. Ela vai lutar contra o número 1 [contender], então o vencedor dessa luta pode ser o próximo. Erin [Blanchfield] também está vindo com força.

“A melhor luta pode ser o próximo candidato.”

Namajunas, ex-bicampeão peso palha do UFC, sobe para o peso mosca para enfrentar a melhor colocada Manon Fiorot neste sábado, no UFC Paris. Erin Blanchfield, uma jovem de 24 anos que já conquistou vitórias decisivas sobre Jessica Andrade e Molly McCann, melhorou seu recorde no UFC para 6-0 no fim de semana passado com uma vitória difícil sobre Taila Santos no UFC Cingapura.

“Cada um deles tem sua força, é uma luta diferente, mas Rose claramente tem história”, disse Grasso. “Ela foi campeã peso palha e eu gostaria de lutar com ela, claro. Respeito a corrida dela, foi muito forte. Ela conquistou coisas importantes, então pode ser ela. Mas poderia ser Erin também. Ela é muito jovem, tem um ótimo jiu-jitsu.

“Manon Fiorot também é forte e tem ótimos chutes. Todos eles têm coisas importantes e diferentes. É difícil. Sou muito competitivo, então [I’ll fight] qualquer um deles.”

Namajunas nunca lutou na categoria até 125 libras, mas já obteve sucesso no passado contra mulheres muito competitivas no peso mosca, como Jéssica Andrade e Joanna Jedrzejczyk. Grasso fez exatamente esse movimento em 2020, depois de perder para Carla Esparza, optando por adicionar mais 4,5 quilos depois de chegar a 11-3 como peso palha.

Grasso venceu cinco lutas consecutivas desde então, incluindo finalizações sobre Shevchenko e Joanne Wood.

“Falando por experiência própria, adorei a transição de 115 para 125”, disse Grasso. “Quando você está focado no treinamento, fazer 125 após 115 é muito fácil. Pode ser uma grande surpresa.”