Ali Crédito OFERECE EMPREGOS no Sudeste do país

A Ali Crédito, empresa que é uma aliada financeira que, de maneira clara, ética e justa, guia as decisões das pessoas para que elas caiam na real sobre seu próprio dinheiro, está com algumas vagas de emprego em aberto em São Paulo. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos ofertados:

Agente de vendas I | Agosto – 2023 – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controle de Operações III – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) Comercial – Hunter | Agosto – 2023 – São Paulo – SP – Efetivo: Trabalhar com os times de SDRs e Marketing, para evoluir as oportunidades de vendas com os clientes em todas as etapas do processo desde o Lead, qualificação, engajamento, negociações e fechamento, evoluindo a oportunidade e direcionando as equipes de operações;

Mais sobre a Ali Crédito

Sobre a Ali Crédito, podemos frisar que o seu jeito de construir é baseado na liberdade, com alinhamento e trabalha com equilíbrio entre a diversão e o seu principal foco: resolver problemas e dar resultado para os seus clientes. É assim que a companhia busca mudar o mercado financeiro tradicional e oferecer as melhores soluções para as pessoas.

No dia a dia, os colaboradores têm a liberdade e autonomia para criar e planejar muitos desafios. A empresa trabalha com muita clareza e transparência, coloca o poder nas mãos dos seus clientes e se desafia todos os dias para usar todo potencial e gerar o maior impacto possível, comprometidos com a cultura de empreendedorismo, mão na massa e muita execução.

Como enviar o portfólio?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

