Aliança Logística OFERECE EMPREGOS; Saiba quais são os cargos!

A Aliança Logística, empresa que é líder em logística integrada, além de líder absoluto na Cabotagem, com uma carteira de clientes composta por empresas que atuam nos mais diversos setores da economia, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, veja quais são os postos de trabalho vagos abaixo:

Analista de Gerenciamento Logístico (Temporário) – São Paulo – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Pricing – São Paulo -SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Regulatory Affairs JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Aliança Logística

Falando mais sobre a Aliança, podemos frisar que a empresa é referência no transporte de carga nacional atuando com conhecimento técnico, dedicação e experiência. Mais do que interligar pontos, conecta produtos, empresas e pessoas. Trabalha para impulsionar o crescimento do país, oferecendo serviços logísticos por mar e terra, fazendo a diferença no dia a dia do brasileiro.

No geral, diminui a distância e ajuda o comércio brasileiro a não parar nunca. São centenas de caminhões e 8 navios operando pelo Brasil, em um total de 104 escalas mensais, unindo centros de produção a centros de distribuição em todo o país.

Por fim, atua com containers refrigerados, com tecnologia de monitoramento remoto (RCM), e acompanhamento da temperatura em tempo real, para garantir o atendimento também na flutuação de demanda.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Aliança Logística, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acompanhar o Notícias Concursos!