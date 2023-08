ALIMENTOS APREENDIDOS, vencidos e impróprios para o consumo

A fiscalização de alimentos é uma medida essencial para garantir a saúde e segurança dos consumidores. Recentemente, a Vigilância Sanitária de Maceió (Visa) realizou uma operação de fiscalização, resultando na apreensão de mais de 1.400 kg de alimentos vencidos e impróprios para o consumo. Essa ação destaca a importância do trabalho realizado pela Visa para assegurar que os estabelecimentos estejam em conformidade com as normas sanitárias.

Operação de Fiscalização da Visa

Durante o fim de semana, os fiscais da Visa realizaram uma operação nos bairros do Trapiche da Barra, Graciliano Ramos e Village Campestre, em Maceió. Essa operação teve como objetivo verificar a qualidade dos alimentos comercializados nos estabelecimentos dessas regiões. Como resultado, foram apreendidos diversos tipos de produtos, como charque, bolachas, salsicha, doces e pães, que estavam vencidos e impróprios para o consumo.

O chefe especial da Visa, Airton Santos, ressaltou que a equipe atua diariamente para garantir a saúde dos consumidores da capital. A presença constante da Vigilância Sanitária nas ruas de Maceió é fundamental para que os empreendimentos estejam de acordo com as normas estabelecidas pela legislação sanitária.

Descarte dos alimentos e Penalidades

Os alimentos vencidos e impróprios para o consumo foram encaminhados para o descarte no aterro sanitário de Maceió. Além disso, os estabelecimentos que descumpriram a legislação foram autuados e devem responder a um processo administrativo. A penalidade para essa infração varia de multa no valor de R$ 180,00 a R$ 19 mil.

Essas medidas são necessárias para garantir que os estabelecimentos sejam responsáveis pela qualidade dos alimentos que oferecem aos consumidores. A fiscalização rigorosa é uma forma de combater a comercialização de produtos vencidos e que podem representar riscos à saúde pública.

Denúncias e Canais de Comunicação

A população de Maceió pode contribuir com a fiscalização de alimentos denunciando irregularidades observadas nos estabelecimentos. Para isso, a Visa disponibiliza o Disque Denúncia, no telefone (82) 3312-5495, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, há a opção de utilizar o WhatsApp (82) 98752-2000, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, para o recebimento de mensagens de texto, fotos e vídeos. Todas as denúncias são anônimas, garantindo o sigilo do denunciante.



A Importância da Fiscalização de Alimentos

A fiscalização de alimentos desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública. Através desse trabalho, é possível identificar e retirar de circulação alimentos que estão fora do prazo de validade ou que apresentam condições inadequadas de armazenamento e higiene.

Os alimentos vencidos ou em condições precárias podem causar intoxicações alimentares, colocando em risco a saúde dos consumidores. Essas intoxicações podem resultar em sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e, em casos mais graves, podem levar à hospitalização.

Além disso, a fiscalização de alimentos contribui para a garantia da qualidade dos produtos comercializados. Os estabelecimentos que seguem as normas sanitárias proporcionam aos consumidores alimentos seguros e saudáveis. Essa preocupação com a qualidade reflete diretamente na saúde da população.

A Responsabilidade dos Estabelecimentos

Os estabelecimentos que comercializam alimentos têm a responsabilidade de garantir a qualidade e segurança dos produtos que oferecem aos consumidores. Isso inclui a verificação constante do prazo de validade, armazenamento adequado, manipulação correta dos alimentos e higienização dos locais de preparo.

A fiscalização de alimentos atua como um mecanismo de controle e incentivo para que os estabelecimentos cumpram essas obrigações. Através das ações de fiscalização, é possível identificar os problemas e orientar os responsáveis sobre as medidas corretivas necessárias.

Conscientização dos Consumidores

Além da fiscalização, é importante que os consumidores tenham consciência da importância de verificar a qualidade dos alimentos que adquirem. É essencial conferir o prazo de validade, observar as condições de armazenamento e higiene nos estabelecimentos e, ao identificar problemas, realizar denúncias às autoridades competentes.

Os consumidores também devem estar atentos aos sinais de deterioração dos alimentos, como alteração de cor, cheiro ou textura. Ao perceber qualquer irregularidade, é recomendado não consumir o produto e buscar alternativas seguras.

Esteja atento a qualidade dos Alimentos

A fiscalização de alimentos desempenha um papel crucial na proteção da saúde pública. Através do trabalho da Vigilância Sanitária, é possível identificar e retirar de circulação alimentos vencidos e impróprios para o consumo. Essas ações contribuem para a garantia da qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores e para a prevenção de problemas de saúde relacionados à ingestão de alimentos contaminados.

Os consumidores também têm um papel importante nesse processo, ao estarem atentos à qualidade dos alimentos que adquirem e ao denunciarem irregularidades. A conscientização e a colaboração de todos são fundamentais para a manutenção de uma alimentação segura e saudável.