Aljamain Sterling: ’99 por cento de chance’ UFC 292 é a última luta peso-galo

A cinco dias da quarta defesa de seu título peso-galo no UFC 292, Aljamain Sterling tem percentual de gordura corporal de um dígito.

Depois de um treino duro na segunda-feira, Sterling pesava 149 libras, abaixo dos 152 que a balança marcava esta manhã quando ele pisou nela, revelou em A Hora do MMA.

Quando ele era mais jovem, um corte típico na semana de luta era entre 20-25 libras, “e eu competia como um animal, como um coelho Energizer por dias”, disse ele.

Agora, ele acrescentou, “meio que sinto que estou desacelerando um pouco, e isso vem com a idade”.

Duas semanas atrás, Sterling comemorou seu aniversário de 34 anos, quando estava indo para a parte mais difícil de seu campo de treinamento para enfrentar Sean O’Malley. A certa altura, uma ideia que há muito pairava sobre a trajetória de sua carreira tornou-se mais clara.

“Esta é provavelmente minha última luta em 135”, anunciou Sterling. “Há 99% de chance de ser o meu último.

“Se eu ganhar isso, com certeza, estou fora daqui.”

Esse 1% Sterling reserva para as incógnitas do jogo de luta. Ele coloca a mesma porcentagem em sua confiança sobre uma vitória na noite de sábado. O’Malley, disse ele, tem uma “chance de perfurador” e está longe do nível de luta que ele tem, tornando fácil o plano de jogo final: queda, controle das costas e estrangulamento.

O que acontece a partir daí, ele espera, é uma oportunidade de se juntar a uma pequena lista de lutadores do UFC que obtiveram o status de campeão-campeão. Uma luta com o campeão peso-pena Alexander Volkanovski seria um grande destaque em seu boné.

Essa é a decisão do UFC, no entanto. A promoção precisaria deixá-lo segurar o peso-galo um pouco mais, e ele nem sempre esteve de acordo com os altos escalões. Mesmo o anúncio de sua defesa contra O’Malley, a quem ele afirma ter flexionado o “privilégio de Dana White” para uma viagem mais rápida para uma disputa de título, veio com algum drama. Ele soube que era oficial pela mídia. Foi também uma reviravolta de dois meses com outro corte de peso brutal.

Ainda assim, Sterling planeja deixar o peso-galo ir quando reivindicar o título dos penas. Ele acredita que seu companheiro de equipe de longa data, Merab Dvalishvili, deve conquistar o cinturão até 135 libras, e eles juraram nunca lutar entre si.

“É a hora de Merab, cara”, disse Sterling. “E a segunda parte disso é que estou um pouco acima do limite de peso, tanto peso. Eu ando por volta de 165, 170 [pounds]. Acho que poderia segurar esse quadro relativamente melhor, e acho que meu condicionamento e tudo poderia realmente subir um pouco mais, de quando eu era mais jovem, onde cortava menos.

“Tenho 34 anos agora, então acho que só quero me adiantar antes que me avance.”

Os destaques peso-galo Pedro Munhoz – que Sterling já venceu – e Marlon Vera também lutam no UFC 292. Vários pesos-galo importantes, no entanto, estão lesionados, incluindo Dvalishvili. Mesmo se ele permanecesse em 135 libras, Sterling não vê muitas opções atraentes.

“Todos esses caras estão desmoronando”, disse ele. “E a única outra pessoa é o Merab, que é um maníaco que treina com uma mão depois de ser operado, esse cara ainda está treinando com uma mão, sparring e grappling, é uma loucura. Ele vai ser o cara que está liderando esse caminho.”

Sterling está apenas esperando para trilhar outro caminho, um que seja muito mais saudável para sua saúde a longo prazo. Seus dias de ser o coelhinho Energizer com 135 libras acabaram.