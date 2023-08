Aljamain Sterling fala sobre seu futuro e pede que Merab Dvalishvili consiga a próxima chance pelo título contra Sean O’Malley

Aljamain Sterling adoraria a chance de voltar atrás com Sean O’Malley, mas se ele não tiver essa oportunidade, então o ex-campeão peso galo do UFC quer que a próxima chance pelo título vá para seu amigo e companheiro de equipe Merab Dvalishvili.

Depois de sofrer uma derrota por nocaute para O’Malley no UFC 292, Sterling não perdeu tempo pedindo uma revanche imediata, embora tenha havido uma recepção morna a essa possibilidade. Até Sterling admite que uma segunda luta com O’Malley acabaria por ser uma questão de tempo, e é por isso que ele acredita que Dvalishvili deveria ser o candidato número 1 na divisão.

“Acho que só há um nome que vem à mente, e é Aljamain Sterling na revanche”, disse Sterling sobre o próximo adversário de O’Malley em seu Arranhões semanais podcast. “Piadas à parte, acho que se eu não conseguir a revanche imediata – se eles me oferecerem essa revanche imediata em dezembro, terei que recusar respeitosamente; mas se o fizessem no início do próximo ano, como em Janeiro ou Fevereiro, eu aceitaria num piscar de olhos.

“Mas se não vou conseguir a revanche, o próximo cara da fila tem que ser Merab Dvalishvili. Tem que ser. Concorrente nº 1. Não acho que nenhum outro confronto faça mais sentido do que ele.”

Dvalishvili está atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas na divisão, incluindo uma vitória desigual sobre o ex-campeão peso galo do UFC Petr Yan em sua luta mais recente.

Ao que tudo indica, Dvalishvili já poderia ter pressionado pela disputa do título muito antes, mas ele deixou claro que nunca lutará com Sterling. O ex-campeão disse o mesmo.

Mas agora esse obstáculo não existe mais, e Sterling está torcendo para que Dvalishvili tenha a próxima oportunidade – mesmo que o ex-campeão acabe sendo o estranho.

“É claro que isso me colocaria no limbo”, disse Sterling. “Eu sei que as pessoas vão ficar tipo ‘Onde isso deixa você, Aljo?’ Não sei.”

“Talvez eu fique por aqui [135 pounds] e leve uma ou duas brigas e então talvez eu explore [145 pounds], ou talvez eu vá direto para 145. Realmente depende. Vamos ver como as coisas se comportam antes de começarmos a tirar conclusões precipitadas e enlouquecermos com todas essas outras coisas.”

O UFC ainda não tomou nenhuma decisão sobre o próximo adversário de O’Malley, embora o novo campeão peso galo tenha manifestado seu desejo de uma revanche contra Marlon Vera, que é a única derrota em seu cartel perfeito.

Essa luta proporciona uma rivalidade intensa e o potencial para uma luta explosiva, mas Sterling ainda acredita que, com base apenas no mérito, ninguém se enquadra melhor no perfil do que Dvalishvili.

“Acho que esse é o confronto mais lógico”, disse Sterling sobre O’Malley x Dvalishvili. “Se é uma luta divertida ou não para os fãs, não sei. Acho que é mais um confronto interessante com um cara que consegue derrubar repetidas vezes e esgotar os adversários. Quero dizer, veja o que ele fez [Petr] Yan. Veja como foi a luta entre Yan e O’Malley. Isso apenas torna as coisas interessantes, e então minha briga com Sean até o fim deixa muitas perguntas interessantes a serem respondidas.

“Acho que seria uma grande oportunidade para Merab disputar o título e se tornar o primeiro campeão georgiano. Acho que isso seria enorme para ele e seu país. Seria enorme para nós e nossa equipe.”