Aljamain Sterling planeja ‘acabar com Sean O’Malley em grande estilo’ no UFC 292, chama Alexander Volkanovski

BOSTON – O campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, dá uma prévia de sua luta pelo título do evento principal com Sean O’Malley no UFC 292 durante o media day de quarta-feira. “Funk Master” fala como foram os últimos três meses desde sua vitória sobre Henry Cejudo, se esta será ou não sua última luta aos 135, O’Malley dizendo que parece nervoso, não se impressionando com a lista de vitórias do octógono do desafiante , seus planos de chamar o campeão dos penas Alexander Volkanovski caso ele seja vitorioso e muito mais.