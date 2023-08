Aljamain Sterling vs. Sean O’Malley destaques do vídeo da luta completa

Assista Aljamain Sterling vs. Sean O’Malley destaques em vídeo da luta completa do confronto principal do UFC 292 no sábado à noite, cortesia de vários canais.

Sterling x O’Malley aconteceu em 19 de agosto no TD Garden em Boston, Massachusetts. O campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling (23-4) e Sean O’Malley (17-1, 1 sem resultado) se enfrentaram no evento principal . A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no ESPN + pay-per-view.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Sterling vs. O’Malley, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Sterling reivindica o centro da jaula e está dando chutes à distância. O’Malley circulando e fintando, procurando uma abertura para contra-atacar. Há um canto de “F***-se, Aljo” da multidão de Boston.

Não há muita consequência para marcar nos primeiros minutos. Ambos os lutadores mostrando muito respeito. O’Malley segurando o centro agora, Sterling continuando a sondar com o ocasional chute de longo alcance. O’Malley com um chute de raspão no corpo. Sterling responde com um trio de chutes internos. Há um de O’Malley que pontua.

A liderança deixada por O’Malley é bloqueada. Temos um longo trecho com quase nada lançado por nenhum dos lutadores. Chute de perna de Sterling. O’Malley tenta um chute giratório, que é desviado.

Tentativa de perna única de Sterling, O’Malley se equilibrando em uma perna enquanto Sterling dá alguns socos leves. Não há muito o que marcar lá, mas tenho uma rodada para o campeão.

MMA Fighting marca o round 10-9, Sterling.

2 ª rodada

Sterling abre com um chute no corpo. O’Malley tenta um chute e escorrega, Sterling imediatamente para uma tentativa de queda que O’Malley bloqueia com sucesso antes de criar a separação. Sterling golpeia O’Malley enquanto o desafiante se afasta.

Sterling entra correndo e come um balcão com o dinheiro de O’Malley! ELE ESTÁ BALANÇADO! Sterling tropeça de cara no tatame e O’Malley espera um momento antes de pular para o ground and pound. Mais tiros acertam e Goddard dá a Sterling uma chance de se recuperar, mas O’Malley mantém a precisão. Ele acerta mais tiros e Goddard tem que intervir.

NOVO CAMPEÃO!

Sterling rapidamente, mas ele parece mais desorientado do que chateado com a paralisação.

Que performance de O’Malley.