Allied Tecnologia SEGUE COM VAGAS ABERTAS; Veja!

A Allied Tecnologia, uma das principais empresas no mercado brasileiro de eletrônicos de consumo, está com alguns cargos abertos nos estados de São Paulo e Paraná. Quer dizer, se você está em busca de um novo emprego, veja a lista de vagas ofertadas:

Gerente de Vendas – Shopping Curitiba – Curitiba – PR – Venda Externa;

Auxiliar de Estoque – Jundiaí – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Estoque – Campinas – SP – Armazenagem, Depósito;

Gerente de Vendas – Campinas – SP – Venda Externa;

Gerente de Vendas – Shopping Franca – Franca – SP – Venda Externa: Gerenciamento e orientação de equipes de vendas garantindo excelência em vendas consultivas; Superar as metas de vendas e estabelecer metas diárias;

Estoquista SR – Jundiaí – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Consultor (a) de Vendas – Barretos – SP – Lojas / Shopping;

Consultor de Vendas – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Risco SR – São Paulo – SP – Qualidade.

Mais sobre a Allied Tecnologia

Sobre a empresa, podemos frisar que desde 2001, a Allied Tecnologia conecta fabricantes de tecnologia a consumidores, fazendo com que grandes marcas cheguem às principais redes de varejo do Brasil.

Tem diversas frentes de negócio e marcas. Atua na distribuição de produtos para o varejo; no varejo online, com a marca Mobcom, presente nos principais marketplaces do país; no mercado de celulares seminovos com a marca Trocafy, no varejo físico com lojas da marca Samsung, e no mercado financeiro, com a financeira Soudi.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Allied Tecnologia já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!