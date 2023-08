Alunos reclamam de mal-estar em escola encontra algo surpreendente no bebedouro

Um caso inusitado ocorreu em uma escola municipal na cidade de Muquém de São Francisco, na região oeste da Bahia. Um grupo de alunos desta unidade educacional passou mal logo depois de beber a água filtrada do bebedouro da própria escola. O caso acabou chamando muita atenção na região.

Pais de alunos relataram na escola que os seus filhos estavam com sintomas estranhos e comuns a todos eles como náuseas, dores de cabeça e vômito. Logo, eles pediram para a escola investigar o que estava acontecendo com a água e com a comida que estava sendo entregue aos estudantes.

O motivo

Diante das reclamações, um dos zeladores da escola decidiu checar o bebedouro, e percebeu que o motivo da doença nos alunos estava dentro do equipamento: uma cobra. Ela estava dentro do bebedouro, mas não se sabe exatamente por quanto tempo ela estava naquela local.

Especialistas dizem que não é possível cravar se a cobra que estava alojada dentro do bebedouro foi, de fato, a explicação para os problemas apresentados pelas crianças. De todo modo, eles não negam que pode existir uma relação com a presença do animal.

Dormência na língua

Fato é que o caso ocorreu na Escola Municipal Rui Barbosa, que fica localizada em um pequeno povoado baiano de Mangas. Na região, a mãe de uma aluna, que não quis se identificar, disse que a filha vinha reclamando de dormência na língua há alguns dias antes de descobrir que a cobra estava dentro do bebedouro.

Como não poderia ser diferente, o caso em questão chocou boa parte dos pais dos alunos, e alguns deles passaram a se negar a enviar os seus filhos para a escola mais uma vez. Desde então, alguns alunos estão estudando de maneira remota através de aulas online.

A Secretaria de municipal de educação, no entanto, começou um trabalho de convencimento para que os alunos voltem a estudar no modo presencial o quanto antes. De acordo com a prefeitura local, um novo bebedouro foi comprado para que o problema não se repita.

Caso isolado na escola?

Algumas pessoas podem pensar que a entrada de cobras em bebedouros de escolas pode ser um caso isolado. O fato, no entanto, é que este tipo de incidente acontece mais do que o esperado pelos pais dos alunos em escolas brasileiras.

Em 2019, por exemplo, uma jiboia foi encontrada dentro de um bebedouro da Creche Municipal Maria Dolores Petrola, que fica localizada no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Na ocasião, os pais já relatavam que aquela não era a primeira vez que o animal era encontrado nas dependências da escola.

“A gente fica com medo, tenho uma filha de 2 anos. A gente fica com o coração na mão. Foi encontrada onde as crianças vão beber água. A gente fica imaginando se a criança fosse picada”, disse uma das mães em entrevista ao portal G1 na época. Ela preferiu não se identificar.

Veneno de cobra

Mas afinal, o quanto a presença de uma cobra deve preocupar os pais dos alunos? De acordo com informações do Instituto Butantan, este animal pode provocar problemas sérios para os seres humanos.

“A picada de cobra é muito dolorosa e, caso a serpente seja venenosa, a preocupação aumenta: além de dor e inchaço no local, podem ocorrer sangramentos em outras partes do corpo, dores musculares e alguns sintomas neurológicos, como visão dupla e pálpebras caídas, dependendo do gênero da serpente. Sem atendimento, há risco de hemorragia grave que pode levar à morte”, diz o instituto.

“A boa notícia é que existe um tratamento altamente eficaz para o envenenamento, o soro antiofídico, produzido no Instituto Butantan há mais de um século e distribuído por todo o Brasil. O soro só pode ser aplicado por profissionais capacitados”, completa.