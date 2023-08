Amanda Serrano assina com o PFL para disputar o MMA Super Fight Division

Amanda Serrano é o mais novo grande nome a ingressar no PFL.

A indiscutível campeã peso pena feminina do boxe mundial, Serrano anunciou nesta quarta-feira A Hora do MMA que ela assinou um acordo para voltar ao MMA para competir na Divisão PFL Super Fight PPV. Serrano ainda não tem data prevista para a estreia, mas disse que espera lutar pelo peso mosca. Ela agora se junta ao ex-campeão peso-pesado do UFC Francis Ngannou, Jake Paul e a bicampeã do PFL Kayla Harrison na lista para a próxima PPV Super Fight Division da promoção.

Serrano (2-0-1) está invicta em sua curta carreira no MMA. A boxeadora de 34 anos fez sua estreia no MMA em abril de 2018 como peso mosca com um empate unânime contra Corina Herrera. Ela então lutou e derrotou Erendira Ordonez por mata-leão no primeiro round em outubro de 2018, antes de retornar em junho de 2021 como peso palha com uma finalização de Valentina Garcia com uma guilhotina de 60 segundos.

Como boxeadora profissional, Serrano (44-2-1, 30 KOs) é uma das campeãs femininas mais condecoradas de todos os tempos, tendo conquistado nove títulos mundiais importantes em sete categorias de peso diferentes. Apelidado de “The Real Deal”, Serrano é atualmente o WBA, WBC, IBF, WBO, IBO e O anel campeão peso pena. Ela está programada para colocar seus cinturões indiscutíveis em jogo neste sábado em uma revanche contra Heather Hardy como a atração principal do card Jake Paul x Nate Diaz, que acontece no American Airlines Center em Dallas.

Notavelmente, a batalha de Luta do Ano de Serrano com Katie Taylor em 2022 foi a primeira luta de boxe feminino a ser a atração principal do Madison Square Garden de Nova York e foi aclamada por muitos como a maior luta de boxe feminino de todos os tempos. Taylor derrotou Serrano por decisão dividida.