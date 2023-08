Amazon abre Vagas para faturar até R$22MIL por mês! Faça sua Inscrição!

A Amazon está abrindo vagas no seu programa de entregas de última milha, conhecido como Delivery Service Partner (DSP). O objetivo do programa é recrutar pessoas com espírito de liderança e empreendedorismo para gerenciar equipes de motoristas responsáveis pelas entregas em todo o país.

“Amazon está revolucionando o mercado de logística com seu programa de entregas de última milha, criando oportunidades lucrativas para empreendedores no Brasil.”

Sem Necessidade de Experiência Prévia em Logística

Para fazer parte do programa, não é exigida experiência anterior no setor de logística. A empresa oferece treinamento e suporte tecnológico, além de um ambiente de trabalho seguro e motivador para as equipes.

Investimento Inicial e Potencial de Lucro

O investimento inicial para se tornar um DSP está em torno de R$ 45 mil, o que inclui o fluxo de caixa e o início das operações. Uma empresa de entrega operará entre 20 e 40 motos e vans por dia, com um faturamento mensal estimado entre R$ 150 mil e R$ 350 mil. O lucro potencial mensal pode variar de R$ 12 mil a R$ 22 mil.

Tecnologia de Ponta na Otimização das Entregas

A Amazon emprega tecnologias de Inteligência Artificial e Machine Learning para otimizar o processo de rotas e auxiliar os motoristas na realização das entregas. Essa combinação de tecnologia e parceiros do programa DSP permite que a Amazon Logística opere todos os dias da semana.

Presença da Amazon

Na Bahia, a Amazon possui duas Estações de Entrega, uma em Salvador e outra em Feira de Santana. Estas unidades são responsáveis pelo transporte de encomendas até a casa dos consumidores na região. No Brasil, a Amazon Logística opera com um total de 32 DSPs, em Estações de Entregas espalhadas por diversas cidades, incluindo Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Niterói, Salvador, Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, João Pessoa, Guarulhos, São Paulo, Embu das Artes, Indaiatuba, São Bernardo do Campo, Recife, Feira de Santana, Duque de Caxias e Fortaleza.



Sobre o Programa DSP

Lançado em 2018, o programa DSP da Amazon foi criado para expandir sua rede de transporte. Desde o início do programa, mais de 3 mil DSPs em 14 países construíram seus próprios negócios com a Amazon, criando mais de 275 mil empregos e entregando mais de 1 bilhão de pacotes a clientes em todo o mundo.

Como se inscrever para o Programa DSP

Os interessados em se tornar um DSP da Amazon podem se inscrever através do site oficial da empresa. O processo de seleção inclui uma revisão da aplicação, uma entrevista e um treinamento.

A expansão do programa DSP no Brasil demonstra o compromisso da Amazon em fortalecer sua rede de logística no país e oferecer oportunidades de negócios lucrativas para empreendedores. Com investimento inicial relativamente baixo e potencial de lucro significativo, o programa DSP é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam entrar no setor de logística e trabalhar com uma das maiores empresas do mundo.