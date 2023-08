Amazon faz anúncio que BENEFICIARÁ clientes

O lançamento oficial do cartão da Amazon está iminente, com a colaboração do banco Bradesco e a bandeira Mastercard. Será a primeira vez que a gigante do comércio eletrônico oferecerá um cartão no país. Isso ocorrerá em meio à redução das taxas de juros pelo Banco Central e esforços do governo para potencializar o consumo, bem como combater as inadimplências.

Segundo o presidente-executivo do Bradesco, é a instituição quem assumirá risco do crédito, embora a operação seja independente do banco. Entretanto, informações detalhadas acerca do cartão de crédito da Amazon não foram divulgadas ainda e aguardam a apresentação oficial na terça-feira (08).

Cartão da Amazon terá evento para lançamento em SP

Um evento interessante foi preparado na cidade de São Paulo para lançar o cartão, onde serão revelados detalhes como:

Valor que terá a anuidade;

Percentual do cashback;

Opções de adesão;

Entre outras coisas.

A página do cartão indica a potencialidade do cashback de 5% para assinantes do Prime nas compras efetuadas na plataforma. Espera-se que o produto disponibilize anuidade gratuita, acompanhada de um cashback de 3% para demais clientes. Além disso, terá 2% em demais estabelecimentos, como farmácias e restaurantes.

A entrada da gigante no segmento de cartões de crédito enfrentará uma concorrência significativa. Isso porque empresas como Inter, Nubank e Meliuz já oferecem cartões sem a cobrança de anuidade. Grandes instituições, como Itaú e Bradesco, também têm propostas atraentes de cartões isentos de taxa anual.

A emissão do cartão ficará a cargo do Bradesco, com a bandeira Mastercard, embora a categoria do produto ainda não tenha sido divulgada. A amplitude pode variar desde a modalidade tradicional até a categoria black. A empresa de pesquisa Nielsen estará presente no evento para proporcionar um panorama abrangente do mercado.

Mais informações sobre o novo produto financeiro

Conquanto, alguns clientes já foram escolhidos e podem proceder com o registro para requisitar o cartão da loja. No entanto, para outros, apenas é exibida a mensagem “Em breve você terá a capacidade de solicitar esse produto”.



Selecionados clientes do Prime foram convidados a adquirir o cartão Amazon Prime, cuja coloração é preta. Os detalhes e faturas estarão acessíveis no aplicativo Bradesco Cartões. Uma vez aprovado o registro, o cartão Amazon é automaticamente incorporado às configurações de pagamento da plataforma.

O cashback será atribuído em forma de pontos. Esses pontos têm aplicabilidade apenas em compras efetuadas na própria Amazon, mediante a alternativa “Compre com Pontos”. É válido ressaltar que esses pontos não são passíveis de utilização para quitar assinaturas, como a do Prime, canais do Prime Video ou o Kindle Unlimited.

Amazon quer fazer Alexa concorrer com ChatGPT

A Amazon já manifestou o desejo de desenvolver um aplicativo concorrente ao Google Maps. Contudo, ela também está empenhada em criar uma Inteligência Artificial generativa para competir com o ChatGPT.

A confirmação dessa novidade veio diretamente do CEO da gigante do e-commerce, Andy Jassy. Ele revelou que “todas as unidades de negócios” dentro da Amazon estão ativamente envolvidas em projetos de IA generativa.

Jassy não especificou os domínios específicos nos quais a empresa está concentrando seus esforços. Mas, destacou que alguns desses esforços têm como objetivo integrar a IA em produtos existentes da Amazon, visando fortalecer a relação custo-benefício e melhorar a experiência do cliente no dia a dia.

Além disso, ele sugeriu que essas melhorias serão implementadas na Alexa. Assim, a intenção será de transformar a assistente atual em uma entidade ainda mais perspicaz e proativa.

No evento agendado para 20 de setembro, a Amazon planeja realizar uma apresentação abrangente. O executivo assegurou que a nova iteração da Alexa pode ser demonstrada durante esse evento.

Ele enfatizou que a direção que estão tomando está fortemente relacionada à Alexa. Esta assistente estará no centro de nossos esforços, representando um investimento substancial e um foco primordial para nós.

Embora a Amazon esteja mantendo em sigilo o real potencial de sua IA generativa, tudo aponta para a possibilidade de que ela poderá concorrer de forma significativa com o Google Bard e o próprio ChatGPT.

Dessa forma, a justificativa para isso está no fato de que a Alexa já está integrada em inúmeros dispositivos e lares ao redor do mundo. Assim, transformar essa assistente em uma espécie de “chatGPT falante” poderia se tornar uma estratégia altamente impactante por parte da Amazon.