Amazon negocia com Disney sobre parceria de streaming com ESPN

Amazon.com (AMZN.O) está em negociações iniciais com Walt Disney Co (DIS.N) sobre como trabalhar na versão streaming de ESPN está se desenvolvendo, ao mesmo tempo que possivelmente também assume uma participação minoritária na rede esportiva, informou o Information na quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Disney e ESPN ainda estão no processo de determinar um preço apropriado para o novo serviço, disse o relatório.

Nem a Amazon nem a ESPN comentaram sobre isso.

ESPN está considerando cobrar entre US$ 20 e US$ 35 por mês pelo novo serviço de streaming, o que poderia torná-lo o serviço de streaming mais caro dos EUA, acrescentou o relatório.

Amazon. com, Walt Disney e a ESPN não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

Em julho, o CEO da Disney Roberto Iger disse à CNBC que sua empresa deseja manter a ESPN e buscar parceiros estratégicos para formar uma joint venture ou comprar uma participação na rede esportiva para ajudar a levá-la diretamente aos consumidores.