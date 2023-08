Amazon oficializa lançamento de cartão de crédito com anuidade grátis e cashback

A gigante do e-commerce, Amazon, revelou oficialmente seu aguardado cartão de crédito no Brasil, em parceria com o Bradesco e a Mastercard. Em um evento realizado em São Paulo nesta terça-feira (08), a empresa formalizou o lançamento do seu primeiro cartão de crédito no mercado brasileiro.

Amazon anuncia lançamento oficial de seu cartão de crédito no Brasil em parceria com Bradesco e Mastercard

Essa nova oferta promete uma série de benefícios atrativos, incluindo anuidade grátis, opções de parcelamento estendido na Amazon.com.br e um sistema de cashback atrativo que pode chegar a até 5%.

Parceria estratégica para vantagens exclusivas

Desenvolvido em conjunto com o Bradesco e emitido através do Bradesco/Bradescard, esse novo cartão traz consigo a distinta bandeira Mastercard, na categoria Platinum. Desse modo, a Amazon optou por manter os critérios de avaliação para a aprovação do cartão alinhados com os já estabelecidos pela emissora, garantindo assim uma experiência consistente e confiável para seus clientes.

Processo de solicitação simplificado

A Amazon já disponibilizou uma página oficial dedicada ao cartão, embora a funcionalidade de solicitação através de computadores ainda esteja inativa. No entanto, é possível iniciar o processo de solicitação usando a versão móvel do site da Amazon. Para isso, basta acessar a página principal do e-commerce e seguir a opção “Peça seu Cartão”. Ao preencher os dados necessários, a análise de crédito será iniciada.

De acordo com Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil, o novo cartão estará aberto para solicitações de todos os clientes da Amazon até o final do próximo mês de agosto. Já alguns usuários privilegiados da Amazon conseguiram acesso antecipado ao cartão. A empresa anunciou que aproximadamente 14 mil cartões de crédito já foram emitidos desde o dia 27 de julho.

Diferenciação visual para membros do Amazon Prime

Uma característica notável desse novo cartão de crédito é a diferenciação visual oferecida aos membros do Amazon Prime, o serviço de assinatura premium da Amazon. Visto que os titulares do Amazon Prime receberão um cartão na elegante cor preta, enquanto os não assinantes terão um cartão na cor branca. Em suma, essa distinção visual reforça o status especial dos membros do Prime e proporciona uma experiência personalizada.



Você também pode gostar:

Cashback generoso para recompensar os clientes

A Amazon também introduziu um sistema de cashback altamente atrativo como parte das vantagens oferecidas pelo cartão. Isso porque os membros do Amazon Prime desfrutarão de benefícios ainda maiores nesse aspecto:

3% de cashback para clientes regulares e 5% para membros do Amazon Prime em compras realizadas diretamente na Amazon;

2% de reembolso em despesas relacionadas a restaurantes, farmácias, atividades de entretenimento, viagens e compras internacionais;

1% de cashback em postos de gasolina e outros estabelecimentos.

Além disso, o sistema de cashback está diretamente vinculado a um sistema de pontuação estabelecido pela Amazon. Por exemplo, uma compra de R$ 100 na Amazon geraria 5 pontos para membros do Prime, e cada ponto equivale a R$ 1.

Esses pontos acumulados podem ser utilizados para realizar compras futuras dentro da plataforma, e são depositados cinco dias após o pagamento da fatura do cartão.

Integração futura e perspectivas

Atualmente, é importante notar que o cartão da Amazon não oferece integração com carteiras virtuais, como Apple Pay, Google Wallet ou Samsung Pay. No entanto, com a evolução contínua das tecnologias financeiras, essa integração pode ser uma possibilidade a ser explorada no futuro.

Em resumo, a entrada da Amazon no mercado de cartões de crédito no Brasil em colaboração com o Bradesco e a Mastercard promete trazer uma gama de benefícios e recompensas aos clientes, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de compra altamente personalizada e conveniente.

Com um processo de solicitação simplificado, diferenciação visual para membros do Amazon Prime e um sistema de cashback atraente, o cartão Amazon-Bradesco-Mastercard é um novo player emocionante no cenário financeiro brasileiro.