Amazon surpreende e lança nova geração de ‘ALEXA com tela’; veja todos os preços

A Amazon acaba de lançar no Brasil a terceira geração da sua caixa de som com a assistente de voz Alexa integrada e um display sensível ao toque, chamada Echo Show 5. Esse novo dispositivo, classificado como um “smart display”, oferece uma série de recursos e funcionalidades que prometem facilitar a vida dos usuários. Com um preço de R$649 no site de compras da Amazon, o dispositivo também permite parcelamento em até 12 vezes sem juros. Para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$616,55.

Mais recursos e design aprimorado

A nova Echo Show 5 apresenta um design mais arredondado em comparação com a versão anterior. Seu display touch de 5,5 polegadas permite ao usuário realizar diversas tarefas, como assistir filmes e séries, realizar chamadas de vídeo, visualizar horário, previsão do tempo e tarefas, além de controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis, como lâmpadas, interruptores e plugues.

A Amazon também melhorou o desempenho do dispositivo, incorporando um processador mais rápido, o que oferece um “poder de fogo” ainda maior para a Alexa. A empresa destaca que a nova Echo Show é fabricada com materiais sustentáveis, como 100% de fio de poliéster reciclado pós-consumo e alumínio 100% reciclado. Além disso, sua embalagem é 99% reciclável, reforçando o compromisso da Amazon com a sustentabilidade.

Integração completa com a Alexa

Um dos principais atrativos da Echo Show 5 é a integração completa com a assistente de voz Alexa. Com comandos de voz simples, os usuários podem controlar sua casa inteligente, obter informações úteis e até mesmo entreter-se com músicas e podcasts. Além disso, a Alexa está sempre aprendendo e se atualizando, o que significa que o dispositivo se torna cada vez mais inteligente ao longo do tempo.

Nova Alexa – uma experiência visual aprimorada

Com sua tela sensível ao toque, a Echo Show 5 oferece aos usuários uma experiência visual aprimorada. É possível assistir a filmes e séries diretamente no dispositivo, aproveitando a praticidade de ter uma tela dedicada para esse tipo de conteúdo. Além disso, o display também permite realizar chamadas de vídeo com alta qualidade, tornando as conversas mais pessoais e imersivas.

Outra funcionalidade interessante é a exibição de informações úteis, como o horário e a previsão do tempo. Com apenas um toque na tela, o usuário pode visualizar essas informações de forma rápida e prática, facilitando o planejamento das atividades diárias. Além disso, a Echo Show 5 também permite visualizar e gerenciar tarefas, como lembretes e alarmes, de maneira intuitiva.

Controle da casa inteligente com facilidade



A nova Echo Show 5 também se destaca por sua capacidade de controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis. Com a Alexa integrada, é possível controlar lâmpadas, interruptores e plugues, por exemplo, usando apenas comandos de voz. Isso oferece uma maior comodidade aos usuários, que podem automatizar tarefas e criar ambientes personalizados de forma simples e intuitiva.

Além disso, a Echo Show 5 também pode exibir imagens das câmeras de segurança conectadas, permitindo que os usuários monitorem sua casa mesmo quando estão longe. Essa funcionalidade traz mais tranquilidade e segurança para o dia a dia, permitindo que as pessoas se sintam conectadas e protegidas mesmo estando fora de casa.