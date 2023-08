Amor perdido e encontrado: a jornada de Natalie Portman com Benjamin Millepied

Hvelho em suas pérolas, porque temos algum drama escaldante de Hollywood chegando até você! Natalie Portman e Benjamin Millepieda dupla de co-pais que está fazendo todo mundo falar, reunida no Final da Copa do Mundo Feminina FIFA de 2023, namorados. Mas espere, nem tudo é sol e rosas – há uma história suculenta de supostos casos amorosos e montanhas-russas conjugais por trás deste encontro!

Imagine isso, bonecas: lá estavam elas, Natália e Benjamin, aconchegados no Stadium Australia em Sydney, assistindo Lionesse da Inglaterravamos brigar com La Roja da Espanha. E em uma reviravolta digna de novela, eles estavam ladeando o filho de 12 anos, Aleph, como uma frente unida. Mas vamos falar sobre as roupas, certo? Natáliaum ágil 42 anos, usava um casaco bege que dizia “Eu sou fabuloso e eu sei disso,” enquanto Benjaminum elegante 46, usava uma jaqueta escura que gritava “Estou aqui e sou dono disso.“

Agora, vamos mergulhar nas águas turvas da fofoca, meus amores. Há rumores de que nossa atriz principal descobriu que Benjamin estava dançando um tango duplo com uma garota de 25 anos chamada camille sua, um ativista climático com uma queda por provocar tempestades. Oh, o drama, a intriga! Mas aqui está o kicker – Natália e Benjamimaqueles amantes infelizes que se casaram em 2012, supostamente se separaram no ano passado, mas ainda estão emaranhados na vida um do outro como um par de sapatos de grife em um armário.

E aqui está o furo da pista, meus queridos: eles não jogaram a toalha oficialmente, não senhor! Benjamin, abençoe seu coração, está supostamente curvando-se para trás, fazendo o seu melhor para ganhar perdão de natália. Ele está dando uma demonstração de amor, bonecas, para ela e sua ninhada. Mas o que a protagonista está fazendo? Bem, as fontes dizem que ela está canalizando seu super-herói interior, focando em proteger sua maravilha de 12 anos, Alephe sua irmã de 6 anos, amáliada tempestade de tudo.

De sussurros escandalosos a triunfos da co-parentalidade – a dupla de estrelas de Hollywood brilha em meio à adversidade

Mas segure seus chapéus, porque temos mais reviravoltas do que uma maratona de novela! Depois que o escândalo atingiu o ventilador, Natália foi visto sorrindo como um Cheshire cat em uma partida de futebol em Paris. E apenas um tique depois, ela foi flagrada na câmera no Aberto da França com sua aliança de casamento – ainda está lá, queridos! Mas, oh, a intriga se aprofunda – aquele diamante desapareceu de seu dedo em seu 11º aniversário! Fale sobre uma reviravolta na história que nem mesmo Hollywood poderia imaginar.

Agora, as revistas brilhantes estão alvoroçadas, alegando que a dupla se separou – mas você pode acreditar, seus representantes permaneceram de boca fechada, mantendo-nos todos na ponta de nossos assentos! Um passarinho sussurrou para nós que mesmo sendo “tentando trabalhar em seu casamento”, eles estão “atualmente em crise”. Oh, o suspense, a antecipação, é quase demais para suportar!

E não vamos esquecer onde tudo começou, meus queridos. Natália com Benjamim em 2009 no set de “cisne negro“, e bem, o resto é história de Hollywood. Eles caminharam pelo corredor três anos depois na gloriosa terra de Big Sur, Califórnia, dando as boas-vindas a seus pequenos milagres, Aleph e Amalia, em 2011 e 2017, respectivamente. Então aí está , estrelinhas – uma história de amor para todos os tempos, completa com glamour, intriga e mais reviravoltas na história do que uma thriller de Hitchcock. Fique ligado no próximo capítulo deste conto selvagem e maluco!