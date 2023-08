Amy Sedaris é chamada para postagem de aniversário de Michael Jackson

Amy Sedaris célebre Michael Jackson em seu aniversário esta semana – mas alguns não estão felizes com o fato de ela ter gritado para ele … provando que ele ainda causa divisão, até hoje.

A atriz fez uma grande homenagem ao falecido artista na terça-feira, que marcou o que seria seu 65º aniversário se ele ainda estivesse vivo. Ela anexou vários clipes de MJ, mostrando seu talento e momentos culturais icônicos no showbiz… incluindo videoclipes.

Claramente, ela é fã do cara – pelo menos no aspecto profissional – e achou apropriado homenageá-lo 14 anos depois sua morte … mas muitos de seus seguidores ficaram chateados.

Há um punhado de pessimistas que não aprovam que Amy dê destaque a Mike… e, sim, tudo tem a ver com sua história controversa de ser acusado de abusar sexualmente de menores – algo que MJ negou ao longo de sua vida, e por que ele foi notoriamente absolvido.

Ainda assim, isso não significa que as pessoas superaram isso… e avisaram Amy em seus comentários. Uma pessoa escreveu: “Não vamos mais glorificá-lo”. Outro entrou na conversa, dizendo… “Ainda estamos aqui celebrando os pedófilos, smh.” Mesmo no Bravo Andy Cohen comentou, escrevendo… “Opa!”

Agora, Amy não parece ter respondido a nenhuma dessas pessoas… mas o fato de uma boa quantidade de pessoas estar respondendo dessa maneira é uma prova de uma regra tácita entre as celebridades de Hollywood – não fale sobre Michael, e deixe isso com as normas. FWIW, Mike tem muitos, muitos defensores online… mas não muitos que sejam figuras públicas notáveis.