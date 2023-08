Analista da CBS Sports desabafa sobre Jordan Love e diz que ele “não sabe jogar futebol”

Aaron Rodgers‘saída do Green Bay Packers deixou um jogador em destaque mais do que outros para a próxima temporada: Jordan Love.

O jogador de 24 anos está entrando em sua quarta temporada e será a primeira como zagueiro titular do time que o selecionou em 26º lugar geral no Draft de 2020 da NFL. Em seu caminho todos esses anos esteve Rodgers, que finalmente cortou os laços com os Packers nesta entressafra e se mudou para o Jatos de Nova York.

Love não tem mostrado muito em suas poucas oportunidades, e muitos já estão duvidando se ele consegue ser mesmo competente como titular. Na sexta-feira, Adam Schein, da CBS Sports, criticou fortemente Love depois que ele supostamente lutou durante um treino.

Todo mundo parece ótimo durante os treinos de pré-temporada, exceto, aparentemente, Jordan Love, que ele mesmo admitiu ter lutado. Este é um desastre total, também é previsível, porque Jordan Love não pode jogar futebol. Simples assim.

Claramente não amando o amor

Deve-se notar que esses comentários vieram durante um segmento “Love or Loathe”, onde Schein decide se concorda ou discorda de uma declaração. Mas ele parecia ir longe demais com sua “aversão” ao Amor.

Você tem Rasul Douglas, ele está falando todo tipo de palavrão para Aaron Jones. Dizendo ‘vocês estão fedendo’. Jones fica furioso e então reconhece que a ofensa é terrível. Jogadores defensivos estão chamando o ataque. Jordan Love não pode fazer nada. Isso vai ser um desastre previsível com Jordan Love em Green Bay.

A avaliação brutal de Schein causou alvoroço entre os fãs do Packers, embora muitos outros concordem que Green Bay está condenado com a troca de zagueiro.

Love terá pelo menos a chance de provar que Schein e seus céticos estão errados, já que é esperado que ele consiga a temporada inteira como titular. Os Packers precisam descobrir se ele é o quarterback do futuro ou não o mais rápido possível.