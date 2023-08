Anatel INFORMA que medidas para melhoria da prestação de serviços serão anunciadas em breve

A qualidade da telefonia móvel tem sido um desafio para muitas regiões do Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem se empenhado para solucionar essas questões, planejando medidas para melhorar a prestação do serviço.

A voz do consumidor

A Anatel tem se preocupado em ouvir a voz do consumidor. Para isso, são realizadas pesquisas de satisfação e qualidade percebida, medições técnicas e acompanhamento das reclamações dos consumidores. Esta atenção ao feedback do usuário é vital para identificar as áreas de melhoria.

“O consumidor não vai precisar analisar aspectos técnicos como jitter ou latência ( medidas relativas a atraso ou tempo de transmissão de pacotes de dados). Estas questões vão ser traduzidas na forma de selos, que vão facilitar ao consumidor a compreensão sobre o desempenho daquela prestadora naquele município”. – Gustavo Borges, superintendente de Controle de Obrigações da Anatel.

Foi registrado pela Agência uma queda de 23% no volume de reclamações. No entanto, ainda existem desafios a serem enfrentados. Há 9 mil localidades urbanas separadas das sedes municipais que ainda não são atendidas pela telefonia móvel.

O papel do 5G

O Edital de 5G estabeleceu compromissos de cobertura para essas localidades. Cada compromisso está publicado no site da Agência, com a localidade beneficiária, o projeto, a prestadora responsável, o prazo, e o status de fiscalização da Anatel.

A questão das multas

Quando questionado sobre as multas, Borges afirmou que 4% dos valores das multas aplicadas desde 2002 foram arrecadados e outros 71% foram parcelados. 20% estão em trâmite administrativo ou judicializados. Ele enfatizou que não há problemas quanto à prescrição de processos na Agência, garantindo que as empresas não estão ficando isentas de punição por atrasos processuais.



O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)

O Fust foi criado para garantir a universalização dos serviços de telecomunicações. No entanto, o dinheiro foi retido por sucessivos governos brasileiros para obtenção de superávit nas contas públicas. Recentemente foram estabelecidas as condições de uso do fundo, com liberação de créditos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O futuro da telefonia móvel

A Anatel está comprometida em melhorar a qualidade da telefonia móvel. Com a implantação do 5G, espera-se que a cobertura seja expandida para todas as localidades. Além disso, a agência está trabalhando para implementar um selo de qualidade de serviços para as prestadoras de telecomunicações por município.

A melhoria na qualidade da telefonia móvel é um desafio, mas a Anatel está empenhada em superá-lo. Com as medidas a serem anunciadas e o compromisso com a implantação do 5G, espera-se que a qualidade do serviço de telefonia móvel melhore significativamente em todo o Brasil.

Desvendando o 5G

O 5G é a quinta geração de redes de internet móvel, representando um avanço colossal que promete revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Projetado para ser até 10 vezes mais rápido que o 4G, o 5G é um prato cheio para inovações que antes pareciam distantes.

Para entender o 5G, é fundamental compreender o trajeto das redes móveis. A primeira geração, ou 1G, introduziu a capacidade de transmitir voz analógica através de telefones móveis. A segunda geração, o 2G, trouxe a voz digital e as mensagens de texto.

Já o 3G permitiu o acesso à internet em dispositivos portáteis, enquanto o 4G possibilitou uma conexão de alta velocidade e internet móvel de banda larga.

Agora, com o 5G, entramos numa nova era de conectividade, com velocidades ainda mais surpreendentes e recursos que permitem a comunicação de máquina para máquina na chamada Internet das Coisas (IoT).

As principais características do 5G

O 5G é marcado por algumas características notáveis ??que o tornam uma tecnologia revolucionária. Aqui estão algumas delas:

Velocidade superior: Uma das maiores vantagens do 5G é a velocidade de conexão. Com taxas de transferência de dados acima de 1 Gbps, o 5G proporciona uma experiência super rápida e fluida. Baixa latência: A latência, que é o tempo que leva para a informação ser processada e transmitida, é significativamente reduzida com o 5G. Isso é crucial para aplicações que exigem uma resposta rápida, como jogos online e veículos autônomos. Maior capacidade de conexão: O 5G também oferece uma maior capacidade de conexão, permitindo que mais dispositivos se conectem a uma única antena. Isso é vital para a expansão da Internet das Coisas. Área de cobertura: Embora a capacidade de conexão seja maior, a área de cobertura de uma única antena 5G é menor em comparação com a do 4G. Isso ocorre devido à utilização de frequências mais altas, que têm um alcance menor.

As promessas do 5G

Com todas essas características, o 5G abre um mundo de possibilidades em termos de aplicações e inovações. Algumas das áreas que serão impactadas pelo 5G incluem: