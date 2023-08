Anatel joga duro e apreende 1,4 milhão de TV box pirata em cerco contra uso do aparelho

Nos últimos anos, o uso de TV Box tem se popularizado no Brasil. Esses dispositivos proporcionam acesso a uma ampla variedade de canais de TV e serviços de streaming pela internet, transformando qualquer televisão em uma verdadeira Smart TV. No entanto, nem todos os aparelhos disponíveis no mercado são legais. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está empenhada em combater o uso ilegal desses dispositivos, conhecidos como “gatonet“, que decodificam canais de TV paga sem autorização e não repassam pagamento às empresas responsáveis pelos pacotes de assinatura.

A Ação da Anatel

Desde o início deste ano, a Anatel tem intensificado suas ações para combater o uso e a comercialização de TV Box pirata. Segundo o órgão, mais de 1,4 milhão de TV boxes clandestinas, estimadas em R$ 400,8 milhões, já foram retiradas de circulação durante as fiscalizações. Em diversas operações realizadas, foram bloqueados 743 endereços de IP e 54 domínios relacionados ao streaming pirata.

O vice-presidente e conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, ressaltou durante o Congresso da SET Expo 2023, um dos principais eventos do setor de tecnologia e negócios audiovisuais da América Latina, que esses equipamentos podem representar um risco para os usuários, pois podem ser usados para roubar dados e promover ataques cibernéticos.

O Que Torna uma TV Box Ilegal?

Uma TV Box pode ser legalizada ou não, dependendo das regulamentações estabelecidas pela Anatel. Algumas operadoras fornecem aparelhos com acesso ao IPTV, como a Claro com o ClaroTV, enquanto outras oferecem o IPTV por meio de aplicativos, como o Vivo Play. Esses equipamentos são homologados pela Anatel e recebem um selo de aprovação.

Por outro lado, os equipamentos piratas são considerados ilegais. Eles não possuem a aprovação da Anatel, decodificam canais de TV paga sem autorização e não repassam o pagamento às empresas responsáveis. Esses dispositivos permitem que os usuários acessem canais exclusivos das TVs por assinatura, assim como filmes e séries dos serviços de streaming, sem pagar por eles. Algumas TV Box ilegais cobram mensalidades ou anuidades, mas o valor pago vai para os criminosos e não para as empresas.

No Brasil, essa prática é considerada crime e infringe a lei dos direitos autorais (Lei 9.610/1998) e a Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997).

Regras Mais Rígidas

Além das operações de fiscalização, a Anatel também criou novas exigências técnicas para a homologação de aparelhos de TV Box no Brasil, como parte de seu esforço para combater o uso ilegal desses dispositivos. Essas medidas entrarão em vigor em setembro e visam garantir que os aparelhos comercializados estejam em conformidade com as normas estabelecidas.



As cinco novas exigências analisam se os aparelhos possuem software ou aplicativos irregulares, se permitem acesso ilícito a conteúdos audiovisuais, se possuem o modo root habilitado, se permitem a instalação de softwares de terceiros não disponibilizados nas lojas oficiais e se possuem serviços de comunicação não documentados.

Essas regras mais rígidas têm como objetivo dificultar a entrada de equipamentos ilegais no mercado brasileiro e garantir a proteção dos direitos autorais e das empresas responsáveis pela produção e distribuição de conteúdos audiovisuais.

Impacto das Ações da Anatel

As ações da Anatel têm tido um impacto significativo na redução do uso ilegal de TV Box no Brasil. Durante uma operação realizada em abril, mais de 500 mil acessos clandestinos foram afetados e deixaram de funcionar. Já em junho, 184 prestadoras de serviços se uniram para derrubar domínios e endereços de IP que transmitiam programação de TV por assinatura de forma clandestina.

Essas ações demonstram o comprometimento da Anatel em combater a pirataria e proteger os direitos autorais, além de garantir a segurança dos usuários e a qualidade dos serviços de TV por assinatura no país.

Uso ilegal

O uso ilegal de TV Box no Brasil é uma prática que tem sido combatida de forma intensa pela Anatel. A agência tem realizado operações de fiscalização e apreensão de equipamentos piratas, além de criar regras mais rígidas para a homologação desses dispositivos. Essas medidas visam garantir a legalidade dos aparelhos comercializados, proteger os direitos autorais e assegurar a qualidade dos serviços de TV por assinatura oferecidos no país.

É importante que os consumidores estejam cientes das consequências legais e dos riscos associados ao uso de TV Box pirata. Optar por equipamentos legais, homologados pela Anatel, é a melhor forma de garantir uma experiência segura e de qualidade ao assistir a canais de TV e serviços de streaming. Além disso, contribui para o fortalecimento da indústria audiovisual e o combate à pirataria.

Lembre-se: ao adquirir uma TV Box, verifique se ela possui a homologação da Anatel e evite equipamentos ilegais. Assim, você estará contribuindo para um mercado mais justo e protegendo seus direitos como consumidor.