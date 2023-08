Andreea Dragoi apelidada de ‘Olivia Dunne of the Pool’ é reconhecida como ‘a salva-vidas mais quente do verão’

Andreea Dragoi é uma modelo, nadadora e salva-vidas que está sendo comparada a Olivia Dunne graças à atenção que ela está recebendo após suas postagens no Instagram e capas de revistas que abriram o caminho para que ela seja chamada de salva-vidas mais gostosa.

O natural de San Jos é o modelo para a edição de julho da Estilo Cruze revista para a qual ela também andou sobre as águas para que todos pudessem ver seu talento.

ASSISTA: A flexibilidade que desafia a gravidade de Olivia Dunne é de outro mundo

Andreea Dragoi mira Olivia Dunne durante a NY Swim Week

O Modelo de maiô se separou do resto como ela chamou a atenção dos fãs e sua interação com eles foi estelar.

Em Junho, o salva-vidas visitou Miami com a mãe, que também é modelo; Lucy e sua filha Andreea modelaram alguns intensos e exercícios malucos para se preparar para o 4 de julho celebrações.

Recentemente Andrée voltou de Grécia onde também aproveitou para tirar muitas fotos em cenários incríveis tanto naturais quanto históricos.

Enquanto isso, Olivia Dunne foi vista exibindo seu atletismo e flexibilidade com graça aparentemente sem esforço. Seu sorriso característico adicionou um toque extra de charme à exibição já inspiradora, deixando os fãs viciados e querendo mais.

Mas não são apenas suas proezas atléticas que estão disparando A carreira de Olivia Dunne. De acordo com o rastreador do On3 para nome, imagem e semelhança, a ginasta agora está ganhando um impressionante US$ 3,4 milhões anualmente por meio de acordos de endosso e patrocínios.

Olivia Dunne arrasa na internet com desafios virais, dança de rua e fotos de maiô