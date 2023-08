Andrew Tate é libertado da prisão domiciliar enquanto aguarda julgamento por tráfico humano e estupro

André Tateo influente influenciador da Internet que é acusado na Romênia de estupro, tráfico humano e formação de uma gangue criminosa para explorar sexualmente mulheres, ganhou um recurso na sexta-feira para ser libertado da prisão domiciliar, disse seu porta-voz.

Tate não poderá deixar o país. Ele também não terá permissão para estar “próximo de nenhum dos outros réus, nenhuma das testemunhas ou qualquer uma das supostas vítimas e sua família imediata”, disse seu porta-voz, Mateea Petrescu, em um comunicado.

“Este resultado positivo nos dá confiança de que desenvolvimentos mais favoráveis ​​estão por vir”, disse Petrescu.

A decisão no Tribunal de Recurso de Bucareste vem depois que os promotores indiciaram formalmente Tate, de 36 anos, em junho, junto com seu irmão, Tristão, e duas mulheres romenas no mesmo caso. Todos os quatro foram presos no final de dezembro perto de Bucareste e negaram as acusações contra eles.

A decisão do tribunal diz que todos os quatro réus estarão sujeitos a restrições geográficas, limitando-os aos territórios do município de Bucareste e do vizinho condado de Ilfov, a menos que obtenham a aprovação prévia de um juiz.

Andre Tate: Somos completamente inocentes desde o início deste

Do lado de fora de sua grande casa perto de Bucareste na sexta-feira, Andrew Tate disse à mídia: “Temos sido completamente inocentes desde o início disso”.

“Em janeiro, quando fui jogado em uma cela de prisão, a mídia noticiou e disse ao mundo que eu era uma pessoa terrível, disseram que machuquei pessoas e que ganho muito dinheiro com empreendimentos criminosos”, disse ele, “e aqui estamos sete ou oito meses depois e não vi uma única vítima no noticiário.”

“Vi muitas pessoas me defendendo, muitas pessoas me defendendo e não vi uma única pessoa se levantar e dizer que os machuquei”, acrescentou.

Se os réus violarem os termos de suas obrigações judiciais, afirma a leitura do tribunal, eles podem ser devolvidos à prisão domiciliar ou prisão preventiva.

Os irmãos Tate, que são cidadãos do Reino Unido e dos Estados Unidos, contestaram a decisão de um tribunal de 18 de julho de mantê-los em prisão domiciliar enquanto o processo criminal contra eles continua. Os irmãos ganharam um recurso no final de março para serem transferidos para prisão domiciliar depois de passar três meses em um centro de detenção policial.

A agência anti-crime organizado da Romênia, DIICOT, solicitou em junho que os juízes estendessem a medida de prisão domiciliar depois que a agência abriu sua investigação criminal.

Andrew Tate, que foi acusado de vender teorias da conspiração online e acumulou 7,5 milhões de seguidores no Twitter, afirmou repetidamente que os promotores não têm provas contra ele e que há uma conspiração política destinada a silenciá-lo.

A DIICOT alega que os quatro réus formaram um grupo criminoso em 2021 para “cometer o crime de tráfico humano” na Romênia, bem como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha.

Sete vítimas do sexo feminino no caso, disse o DIICOT, foram atraídas com falsos pretextos de amor e transportadas para a Romênia, onde a gangue as explorou sexualmente e as sujeitou à violência física. Um réu é acusado de estuprar uma mulher duas vezes em março de 2022, segundo a agência. As mulheres foram supostamente controladas por “intimidação, vigilância constante” e alegam que estavam endividadas, disseram os promotores.

Andrew Tate foi anteriormente banido de várias plataformas de mídia social proeminentes por expressar discurso de ódio e comentários misóginos, incluindo que as mulheres deveriam assumir a responsabilidade por serem agredidas sexualmente.

Várias mulheres na Grã-Bretanha também estão entrando com ações civis para obter indenização da Tate, alegando que foram vítimas de violência sexual.

Durante as investigações, os promotores ordenaram o confisco dos bens dos irmãos Tate, incluindo 15 carros de luxo, relógios de luxo e cerca de US$ 3 milhões em criptomoeda.