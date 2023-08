Andy Cohen admite excitação após beijar Jennifer Lawrence: Estou duro como uma rocha

Afaz parte do programa Watch What Happens Live filmado em junho, Andy Cohen foi capaz de arrancar um beijo de Jennifer Lawrence durante o segmento ‘Ask Andy’ da gravação.

Com a grande diferença de idade entre os dois, o homem de 55 anos deixou claro que estava muito nervoso antes do beijo, e havia a pressão adicional de precisar classificar o beijo depois.

Desnecessário dizer que o homem idoso foi um participante bastante disposto no segmento e falou com entusiasmo sobre seu prazer com o ato.

“Eu acho que ela é tão gostosa,” ele admitiu.

“Sim, foi legal. Foi muito legal.”

Lawrence ultrapassou os limites

O que surpreendeu o público foi a reação de Lawrence ao beijo, quando ela perguntou ao apresentador se o pênis dele havia tido alguma reação durante o beijo.

Não havia dúvida sobre a resposta, que Cohen confirmou de uma forma bastante embaraçosa.

“Estou duro como uma rocha“, afirmou.

“Estou duro.”

Deve-se afirmar que esta foi uma parte totalmente consensual do show, com ambos os indivíduos sendo participantes voluntários.

Na verdade, o beijo foi inspirado por Lourenço sugerindo que o anfitrião havia beijado João Mayer mas não ela.

“Eu adoraria beijar você… consensualmente”, foi a resposta de Cohen.

Apesar de rumores significativos em contrário, Cohen afirma que seu relacionamento com Mayer não é sexual e que eles nunca tiveram um encontro sexual um com o outro.

No entanto, Lawrence conhecia a situação o suficiente para instigar o segmento humorístico de Watch What Happens Live.