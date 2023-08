Andy Reid afirma que usou uma jogada elaborada por um zelador em um jogo da NFL: “Recebemos jogadas de qualquer lugar”

Tele Chefes de Kansas City não estariam onde estão hoje se não fosse por Andy Reid. O treinador principal foi afastado do Filadélfia Eagles e ganhou dois Super Bowls em sua década como treinador do Chiefs, com uma pequena ajuda de Patrick Mahomesclaro.

Reid há muito é considerado um guru ofensivo que pode criar os melhores ataques possíveis para qualquer quarterback que tenha à sua disposição. Donovan McNabb, Alex Smith e Mahomes atestaria isso. Para ficar à frente do resto do NFLvocê precisa ser um visionário.

Sobre Luz Verde com Chris Long, o ex-jogador da NFL perguntou a Reid sobre os rumores de que ele contrata pessoal para encontrar novos conceitos em ambientes de futebol americano de ensino médio e universitário. Reid o superou com sua história sobre o uso de uma peça elaborada por um zelador durante sua estada em Green Bay.

De GB para Filadélfia para KC

Reid passou seis anos com o Green Bay Packers antes de partir para a Filadélfia para ser o técnico dos Eagles. Com os Packers, ele começou como assistente técnico de linha ofensiva e treinador de tight ends e ascendeu a treinador de quarterbacks e treinador assistente.

Ele fez parte da comissão técnica do time Packers que venceu Super Bowl XXXII contra o Patriotas da Nova Inglaterra marcando 35 pontos no Big Game.

Usar zeladores para designs de jogo certamente não é convencional, mas tudo o que funciona é bem-vindo na NFL. O que Reid terá na manga para nós nesta temporada?