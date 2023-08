Andy Taylor, do Duran Duran, diz que está livre do câncer após anos de batalha

O guitarrista do Duran Duran foi entrevistado sexta-feira pelo The Times de Londres, revelando a incrível notícia de que ele não mostra mais sinais de câncer de próstata em estágio 4.

Taylor deu todo o crédito por sua recuperação milagrosa aos cientistas Cristóvão Evans que usou um tratamento inovador para atingir suas células cancerígenas com produtos químicos radioativos.

Taylor disse: “Fui classificado como paliativo, cuidado de fim de vida. Agora não estou; Estou assintomático.” Ele também se referiu a Evans como um gênio, chamando-o de “o Elon Musk do câncer”.

Seis semanas depois de ter sido diagnosticado pela primeira vez em 2018, Taylor atingiu o fundo do poço emocionalmente, pensando que iria morrer.

Ele disse: “Você vai ter que dizer adeus à sua família. Você não vai comemorar o aniversário de 10 anos do seu neto. Psicologicamente é alucinante – você não pode fazer terapia para remover a certeza da morte.”

Taylor manteve sua doença em sigilo até que Duran Duran foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll de 2022 e vocalista principal Simão Le Bon li uma carta dele explicando sobre sua luta contra o câncer durante o discurso de aceitação da banda.