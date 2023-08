Anel desaparecido de Meghan Markle gera nova rodada de especulações sobre casamento

On 10 de agosto, quando Meghan Markle passeava por Montecito, Califórnia, todos os olhos estavam em seu conjunto de US$ 10.000 em roupas de grife fora de época. No entanto, escondido nas fotos da caminhada da mãe de dois filhos pelo estacionamento, um novo detalhe misterioso surgiu: ela estava visivelmente sem seu anel de noivado personalizado de três pedras.

Este anel brilhante, avaliado em cerca de $ 180.000, tem um significado especial, pois possui diamantes de Príncipe Harryfalecida mãe princesa Dianacoleção de jóias de. A escolha de Meghan de ficar sem anel adiciona outra camada às especulações em andamento sobre tensões em seu casamento com Harry.

O que está acontecendo entre Meghan e o príncipe Harry? | VÍDEOMarca English

Ao contrário de relatos anteriores, Meghan e Harry negaram qualquer problema em seu relacionamento, mas membros do palácio sugeriram tensões recentes devido à reação pública, negócios que deram errado e desentendimentos públicos com entes queridos.

“Eles estão tentando descobrir o que os atingiu”, compartilhou uma fonte. “Harry não se encaixa no mundo cafona de Tinseltown de Meghan”, acrescentou a fonte, contando a necessidade de Harry de “se encontrar” em meio a conflitos e desafios públicos.

O casal se separou recentemente

Embora o casal tenha descartado o boato de “separação experimental” em julho, eles passaram algum tempo separados. Harry recentemente viajou para Tóquio para passar férias e participar do ISPS Sports Values ​​Summit.

Curiosamente, Meghan não é vista usando seu anel de noivado desde pelo menos maio, inclusive durante suas polêmicas aparições. No entanto, sua aliança de casamento permanece em seu dedo.

Refletindo sobre o noivado, Harry revelou as origens sentimentais do anel de Meghan, feito com a ajuda dos joalheiros Cleave and Company. Ele mencionou: “O anel é obviamente de ouro amarelo porque é [Meghan’s] A favorita e a própria pedra principal eu comprei em Botswana e os pequenos diamantes de cada lado são da coleção de joias da minha mãe, para garantir que ela esteja conosco nessa louca jornada juntos.”

Esta jornada, como observado, foi de fato um passeio selvagem. O Duque e Duquesa de Sussex estão supostamente enfrentando amizades cada vez menores e culpando os outros por suas lutas, incluindo sua imagem pública manchada e negócios vacilantes.