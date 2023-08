Anglo ABRE VAGAS para Auxiliar de Turma, Professor e mais!

O Anglo, sistema de ensino pioneiro em aprendizagem e educação, sendo reconhecido por aprovações nas melhores universidades do país, está contratando profissionais na cidade de São Paulo. Isto é, se você é do local e está buscando um novo emprego, confira a lista de cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP;

Auxiliar de Turma – EFAF – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Auxiliar de Turma Anglo EFAI – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Business Partner de Gente e Gestão (BP) – Grupo Salta Núcleo SP – Trabalho Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) em Pedagogia – São Paulo – SP – Estágio;

Monitor de Ensino – diversas disciplinas – São Paulo – SP;

Professor especialista EFAF e EM – São Paulo – SP – Docente;

Professor/Tutor Matemática – São Paulo – SP – Docente.

Mais sobre o Anglo

Falando mais sobre o Anglo, vale destacar que trata-se de uma rede de ensino que está presente no Estado de São Paulo; A sua prioridade é o desenvolvimento integral de cada aluno, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com foco naquilo que acredita ser essencial, seus pilares pedagógicos e missão, contemplando todas as faixas etárias e suas particularidades.

Sua proposta é tornar cada indivíduo um ser empático, respeitoso, autônomo e preparado para o futuro por meio do conhecimento adquirido e da cooperação e protagonismo exercidos diariamente.

Por fim, com mais de 850 escolas parceiras, o Anglo completou 70 anos de tradição em 2020 e faz parte da vida de gerações e gerações de estudantes.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



