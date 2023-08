Angus Cloud foi comemorativo, animando amigos dias antes da morte

Nuvem Angus pode ter lutado antes de sua morte surpreendente, mas isso não afetou seu humor enquanto estava com seus amigos mais próximos … e ele estava realmente oferecendo apoio a eles antes de falecer.

A estrela de “Euphoria” foi externamente comemorativa e edificante para seus amigos na festa de lançamento do álbum MacArthur Maze 3 dias antes de sua morte, de acordo com membros do grupo. D. Bledsoe dar Campeão Verde.

Conforme informamos, as sementes de Angus para estar em grandes espíritos no evento, e os rappers contam que ele estava parabenizando todos os envolvidos no álbum. Disseram-nos que Angus estava recebendo muita atenção dos foliões … mas ele não estava lá para chamar a atenção, ele só queria mostrar amor.

D.Bledose diz que Angus teve que acalmar os lábios com protetor labial no meio da conversa naquela noite na festa, e Angus riu e se desculpou por tornar as coisas estranhas. Foi uma interação engraçada, e um D está lembrando com carinho hoje.

Algumas semanas atrás, Angus deu ao grupo de rap um grande endosso ao compartilhar um de seus videoclipes em sua página do IG. Fomos informados de que Angus entrou nos DMs do grupo e se ofereceu para gravar um videoclipe para eles – ao lado do cinegrafista de MacArthur Maze, que era amigo íntimo de Angus.

Claro, todos os envolvidos com o grupo agora estão em choque com a morte dele.