ANP cria novo programa para armazenamento subterrâneo de gás

No dia 17 de agosto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) marcou um marco significativo no setor energético ao anunciar a criação do Programa de Estudos Geocientíficos para Armazenamento de Gás (PAG).

ANP lança programa inovador para estudos geocientíficos em armazenamento subterrâneo de gás natural

Este programa pioneiro visa impulsionar o armazenamento subterrâneo de gás natural, abrindo portas para novas possibilidades no mercado de energia. Ademais, foi aprovado o primeiro projeto que será executado sob o guarda-chuva do PAG, concentrando-se na atividade de estocagem subterrânea de gás natural (ESGN).

Mapeando oportunidades para o futuro energético

O projeto inicial do PAG se concentra em realizar estudos preliminares meticulosos, visando identificar e mapear oportunidades geológicas em áreas não contratadas. Ou seja, territórios pertencentes à União e desprovidos de contratos com empresas do setor.

O objetivo é determinar regiões propícias para a estocagem subterrânea de gás natural. Assim, estes estudos não apenas facilitarão o desenvolvimento de uma infraestrutura sólida, mas também fornecerão informações cruciais para a ANP conceder autorizações aos agentes regulados interessados em explorar a ESGN nessas áreas.

Compromisso com políticas públicas e inovação

O lançamento do PAG está alinhado com as políticas públicas nacionais que visam ao crescimento e aprimoramento do mercado de gás. A atividade de ESGN, por exemplo, recebe respaldo da Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021) e do Decreto nº 10.712/2021.

Desse modo, com isso, a ANP se coloca na vanguarda da inovação, incentivando a diversificação das fontes de energia e aprimorando a eficiência e a sustentabilidade do setor de gás natural.

Mais do que um projeto, uma visão holística



Você também pode gostar:

O Programa de Estudos Geocientíficos para Armazenamento de Gás não se limita a um único projeto. Sua ambição é promover uma série de iniciativas abrangentes. Em suma, isso inclui a implementação de medidas para aumentar a oferta e o transporte de gás natural, bem como a criação de regulamentações que estimulem a competição e o dinamismo no mercado.

Além disso, o programa se compromete a fomentar práticas mais seguras e sustentáveis no setor regulado, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Preparando-se para um futuro energético sólido

A estruturação do PAG não apenas impulsionará projetos imediatos, mas também preparará a ANP para desafios futuros no cenário energético. Dessa forma, com a visão de atender às necessidades em constante evolução, a ANP estará bem preparada para abraçar projetos relacionados ao mercado de gás que sejam regulados por legislação e atribuídos à agência.

Assim, isso inclui projetos em tramitação no Congresso que abordam a vital atividade de Captura e Armazenamento de Carbono (Carbon Capture and Storage – CCS). Certamente, o Programa de Estudos Geocientíficos para Armazenamento de Gás inaugura um novo capítulo no setor energético do Brasil.

Ao abranger a inovação e o compromisso com práticas sustentáveis, a ANP está pavimentando o caminho para um futuro onde o gás natural desempenha um papel crucial no fornecimento de energia confiável e limpa. Portanto o PAG não é apenas um programa, é uma promessa de um amanhã energético mais resiliente e promissor.

A importância do gás natural como fonte energética

O gás natural emergiu como uma das fontes energéticas mais versáteis e sustentáveis no cenário mundial. Visto que com propriedades que o tornam altamente adaptável a uma variedade de usos, o gás natural desempenha um papel fundamental na transição para um futuro energético mais limpo e eficiente.

Em suma, as energias renováveis, como solar e eólica, têm ganhado destaque por sua sustentabilidade. No entanto, sua intermitência – a dependência das condições climáticas – pode criar desafios na manutenção de um suprimento constante de energia.