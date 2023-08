ANTECIPAÇÃO do Bolsa Família VAI OU NÃO acontecer? Descubra

O cronograma de depósitos do Bolsa Família de julho foi concluído recentemente pela Caixa Econômica Federal (CEF). Entretanto, os beneficiários estão ansiosos por saber se o calendário de agosto será antecipado, o que ainda não possui evidências concretas.

Até o momento, não há indicação de antecipação do Bolsa Família para agosto. A expectativa é que o Governo Federal mantenha o padrão de pagamentos realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Bolsa Família seguirá o cronograma

O pagamento de agosto seguirá o calendário a partir do dia 18, indo até o dia 31 do mesmo mês. Importante lembrar que os valores são liberados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O repasse do mês de agosto iniciará com o NIS final 1 em 18 de agosto e finalizará com o NIS final 0 em 31 de agosto. Aproximadamente 21 milhões de famílias devem receber a parcela mínima de R$ 600 ao longo do próximo mês.

É fundamental cumprir rigorosamente as regras do programa para evitar o cancelamento do benefício. Por isso, manter os dados cadastrais atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) é crucial.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, a família deve ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso quer dizer que a soma das rendas de todos os membros, deve ser inferior a esse valor.

As obrigações a serem cumpridas pelas famílias nas áreas de saúde e educação incluem:

Acompanhamento pré-natal;

Cumprir o calendário nacional de vacinação;

Estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica.



Além disso, é necessário manter o Cadastro Único sempre atualizado, ao menos a cada 24 meses.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família

Abaixo, segue o calendário de pagamento do Bolsa Família para agosto, com as respectivas datas para cada final do NIS:

Se o dígito final do NIS for 1 – Pagamento no dia 18 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 2 – Pagamento no dia 21 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 3 – Pagamento no dia 22 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 4 – Pagamento no dia 23 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 5 – Pagamento no dia 24 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 6 – Pagamento no dia 25 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 7 – Pagamento no dia 28 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 8 – Pagamento no dia 29 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 9 – Pagamento no dia 30 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 0 – Pagamento no dia 31 de agosto.

Por que o empréstimo consignado ainda não vai voltar?

Uma análise abrangente sobre a retomada das admissões no empréstimo consignado exige uma abordagem ponderada, com o objetivo de encontrar soluções equilibradas. O governo e as autoridades competentes devem examinar minuciosamente as implicações dessa medida e buscar garantias para salvaguardar os beneficiários mais vulneráveis.

Com esse propósito, é essencial conduzir pesquisas detalhadas sobre o impacto socioeconômico do empréstimo consignado na população de baixa renda. Uma abordagem baseada em dados concretos e informações embasadas pode proporcionar uma compreensão mais clara dos aspectos positivos e negativos envolvidos.

Enquanto aguardamos o desfecho dessa questão, é primordial ter em mente que o objetivo primordial é assegurar o bem-estar e a segurança financeira das famílias dependentes de programas sociais. A liberação do empréstimo do Bolsa Família, quando ocorrer, deve ser acompanhada de medidas que protejam os beneficiários e promovam o uso responsável do crédito.