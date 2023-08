Antevisão das Apostas do UFC Vegas 78: Rafael dos Anjos fará a terceira derrota seguida para Vicente Luque?

Dez semanas após o início do verão, o UFC não está desacelerando, com UFC Vegas 78 marcada para este fim de semana. Encabeçado por um duelo meio-médio entre Rafael dos Anjos e vicente luqueo restante da oferta do UFC nesta semana é decididamente abaixo do esperado, já que todos os olhos estão voltados para UFC 292 próximo fim de semana. Ainda tem algumas lutas acontecendo, então vamos apostar nelas.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Apostas Diretas

Rafael dos Anjos, -115

Não me sinto muito bem em fazer esta aposta, já que Luque sofreu uma hemorragia cerebral em sua derrota para Geoff Neal, mas ele está liberado para voltar à ação, então vamos todos esperar que nada de ruim venha desse incidente.

Do ponto de vista da luta, acho que esta se alinha muito bem com “RDA”. Luque é uma potência ofensiva, mas RDA é muito sólido defensivamente, duro como todos saem e tem estilo para causar problemas a Luque. A pressão constante de RDA deve atrapalhar parte do ataque de Luque e suas quedas e jogo de controle superior devem cansar Luque e ganhar rodadas. Normalmente, eu me inclinaria para o dos Anjos por decisão em +215, mas ao longo de cinco rodadas, e vindo de uma derrota por nocaute brutal, continuo com a aposta direta.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Prop Bets

Hakeem Dawodu por Decisão, +200

Este é puramente um jogo de valor. No evento co-principal, Dawodu enfrenta Cub Swanson no retorno de Swanson ao peso-pena após uma experiência fracassada em 135 libras, e Dawodu provavelmente vencerá. Ele é muito mais jovem e mais físico e provavelmente pode trabalhar em um ritmo que Swanson não consegue manter. A questão é como ele vai fazer isso e, embora Swanson tenha sido nocauteado em duas de suas três lutas anteriores, ele ainda é um lutador durável em geral e, mais importante, Dawodu não é um finalizador. Cinco de suas seis vitórias no UFC foram para as cartas, e dado o delta entre Dawodu direto em -230 e Dawodu por decisão em +200, eu gosto do valor da prop bet.

Khalil Rountree por KO/TKO/DQ, -135

Este não é exatamente um corte profundo. Rountree é um nocauteador feroz com sete de suas 11 vitórias na carreira vindo por nocaute ou nocaute técnico e ele está enfrentando um homem que perdeu três seguidas, todas por nocaute, e fazendo sua estreia nos meio-pesados. Se Chris Daukaus de alguma forma parece rejuvenescido em sua nova categoria de peso, então isso pode ser uma aposta tola, mas ele é muito atingido e Rountree tem o poder de apagar as luzes.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Aposta da Semana

Vicente Luque/Rafael dos Anjos Mais de 1,5 Rounds, -400

Você nunca pode se sentir extremamente confiante em apostar quando a luta é entre dois caras que já estiveram no quarteirão, mas este parece bom o suficiente. Luque acertou em 11 das 19 lutas do UFC e dos Anjos acertou em 27 das 33 lutas do UFC, incluindo as últimas 10 consecutivas.

Cub Swanson/Hakeen Dawodu Mais de 1,5 Rodadas, -245

Mais uma vez, estou apostando fortemente em Dawodu ser uma máquina de decisão. Ele acertou mais de 1,5 rounds em oito lutas seguidas. Swanson, por outro lado, está quatro a oito naquele trecho, e é provavelmente por isso que a linha é tão baixa.

Terrance McKinney/Mike Breeden Menos de 2,5 rodadas, -700

Terrance McKinney não ir aos juízes é a coisa mais confiável no MMA no momento. Em 19 lutas na carreira, “T-Wrecks” ainda não viu um placar, e só conseguiu passar do primeiro round quatro vezes. McKinney é a definição de get-or-get-got.

Acumule essas três apostas juntas para obter probabilidades de +101.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Tiro Longo da Semana

Polyana Viana para Vencer por Finalização no Round 1, +750

Não estou aqui para dizer que a Viana é uma grande lutadora, mas ela é uma ótima finalizadora. De suas 13 vitórias na carreira, todas foram por finalização, 11 delas no primeiro turno. A carreira de Viana no UFC tem sido basicamente que ou ela finaliza seu oponente no primeiro round ou ela perde, e indo contra Iasmin Lucindo que não é o melhor atleta ou grappler, Viana tem uma chance real de conseguir outro, e em um nível bem alto probabilidades considerando.

Embrulhar

Teríamos sido destruídos na semana passada, mas o incompreensível Jake Paul pela linha de decisão significa que basicamente empatamos. Apenas leituras terríveis feitas por mim. Espero fazer melhor esta semana, mas estamos nos mantendo firmes, já que este card não é bom e o UFC 292 está no horizonte.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.