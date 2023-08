Anthony Davis quebra um novo recorde de contrato e assina extensão de três anos com o Lakers

euOs Angeles Lakers e Boston Celtics competem mesmo fora das quadras como os dois maiores times de basquete da história da NBA. de Jaylen Brown quebra de recorde Contrato de cinco anos de US$ 304 milhões durou 9 dias, agora os Lakers têm essa distinção. Mencionamos que uma tendência estava prestes a acontecer na liga, como também está acontecendo na NFL, os jogadores estão pedindo contratos recordes. O próximo da fila era Anthony Davis, que acaba de chegar a um acordo que efetivamente o torna o jogador da NBA mais bem pago da história. Em média, o contrato máximo de Jaylen Brown chegará a US$ 60,8 milhões por temporada ao longo de cinco anos. Anthony Davis acaba de superar seu recorde em US$ 1,2 milhão.

Contrato recorde de Anthony Davis com o Lakers

De acordo com Adrian Wojnarowski, o Los Angeles Lakers acabou de fechar um contrato com Anthony Davis por US$ 186 milhões em três anos. Se nossa matemática estiver correta, são US$ 62 milhões por temporada, um novo recorde da NBA. Mas também, a possibilidade de que isso continue acontecendo nos próximos meses permanece alta com alguns dos melhores jogadores da liga. Pessoas como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou Joel Embiid podem não gostar de ficar de fora do clube dos jogadores mais bem pagos. Não que Davis ou Brown não mereçam o contrato, mas os outros três têm dominado a liga nos últimos três anos, pelo menos.

Depois de quebrar um novo recorde, Anthony Davis prova que é um dos ativos mais valiosos do Lakers e prova que eles estão dispostos a mantê-lo dentro da organização por muitos anos. Nas próximas semanas, todos estaremos contando os dias até que um novo recorde de contrato da NBA seja quebrado. Todos nós podemos jogar um jogo e tentar adivinhar qual estrela será aquela que quebrará o recorde de AD. Mas, por enquanto, que ele aproveite o que Jaylen Brown passou por apenas 9 dias. Nosso dinheiro estaria em Jokic ou Embiid. Giannis também tem uma boa chance de quebrar esse recorde.