Anthony Edwards lidera o time dos EUA na vitória sobre Porto Rico, mas não está feliz

Anthony Edwards liderado Equipe EUA em marcar com 15 pontos na noite de segunda-feira contra Porto Rico em um treino para se preparar para o Copa do Mundo FIBA ​​2023mas evidentemente não estava totalmente feliz com seu desempenho.

Cameron Johnson também somou 15 pontos para empatar Edwards como artilheiro, então talvez isso tenha algo a ver com o último mencionar pós-jogo que ele poderia ter jogado muito melhor.

“Eu me senti bem, cara”, disse Edwards em um vídeo postado no NBA conta no X. “Eu poderia ter jogado muito melhor, mas vamos ficar bem. Vamos dar um jeito.”

Edwards, 22, caminhava por um corredor em direção ao vestiário enquanto respondia às perguntas e cumprimentava Draymond Verde depois de dar seu veredicto sobre o primeiro jogo da equipe dos EUA antes da Copa do Mundo.

Green, 33, sentou-se ao lado da quadra com Kevin Durant para assistir Edwards brilhar, embora ele não fosse o único a fazer um show.

Austin Reaves recebe elogios de LeBron James

Austin Reaves também apareceu no vídeo da NBA, sorrindo ao afirmar que está apenas se divertindo lá fora.

Reaves, 25, não chegou a marcar dois dígitos, mas fez o suficiente para ter Los Angeles Lakers companheiro de equipe Lebron James chamá-lo de “frio” em um post X.

Pontes de Mikal também estava entre as estrelas brilhantes da noite, marcando apenas um ponto a menos que os artilheiros Edwards e Johnson, enquanto Anos Jackson Jr.. colocar 12 pontos. Brandon Ingram, Jalen Brunson e Bobby Portis Jr. cada um marcou 11 para ajudar a equipe dos EUA a derrotar Porto Rico por 117–74.

A equipe dos EUA teve um início lento para a competição e foi para o intervalo vencendo por 50-43. Eles então mantiveram Porto Rico com apenas 31 pontos em todo o segundo tempo para garantir a vitória dominante.