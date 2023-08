Anthony Smith emite resposta inflamada a Alex Pereira após comentários ‘desnecessários’

Anthony Smith não estava em busca de luta, mas se é isso que Alex Pereira quer, o ex-desafiante ao título do UFC não vai desistir.

Smith foi criticado na segunda-feira, quando Pereira emitiu uma resposta contundente aos comentários feitos recentemente por “Lionheart” sobre o ex-campeão dos médios do UFC. Como ex-peso médio que obteve sucesso depois de subir para 205 libras, Smith foi questionado sobre a transição de Pereira para o meio-pesado e observou que Pereira lutou bem em sua estreia na divisão contra Jan Blachowicz no UFC 291. Smith também afirmou que Pereira não era o o mesmo “monstro grande e assustador” pesando 205 libras, raciocinando que a estrutura de 1,80 metro do brasileiro era “bastante normal” para um peso meio-pesado de elite, em vez de ser gigantesco para 185 libras.

Pereira, no entanto, não gostou muito desses comentários – para grande confusão de Smith.

“Então, vou ser honesto, mandei uma mensagem [Pereira’s coach] Glover [Teixeira] ontem e disse: ‘Que porra é essa?’” Smith disse terça-feira em SiriusXM MMA hoje. “Porque estou tentando descobrir que direção devo seguir aqui. Tipo, ele tirou algo fora do contexto? Tipo, ele está lendo as manchetes? Ou ele realmente ouviu o que eu disse? Porque o que eu disse foi, essencialmente, que ele é do mesmo tamanho que todos os outros. Você acha que se eu disser que o Islã é do mesmo tamanho que qualquer outro peso leve, ele vai me atacar todo chateado com isso? Não. O que quero dizer é que ele subiu para 205, então ele não vai aproveitar a mesma vantagem de tamanho que tinha com 185. É isso. Eu não acho isso – isso é loucura? Estou errado?

“Porque toda a questão era: ‘Você é um cara que passou de 185 para 205, quais são algumas das coisas que você experimentou e que Alex pode estar experimentando, e o que você viu [as] as diferenças?’ Eu disse: ‘A diferença é que ele não é o maior cara dessa divisão. Que ele deixou de ser o maior peso médio do planeta Terra para um tamanho normal 205er.

“E então continuei dizendo que o que o torna especial é como – usei a palavra especial, que ele é um talento especial quando se trata de atacante e que a divisão é mais interessante com ele”, continuou Smith.

Pereira certamente não considerou os comentários originais de Smith inócuos.

Numa resposta inflamada emitida em seu canal no YouTube, “Poatan” atacou Smith e essencialmente descartou o americano como um veterano fracassado “que nunca chegou a nada”.

“Se tem um cara indo bem e outro só criticando, as pessoas não são burras. Eles verão o que está acontecendo”, disse Pereira em resposta a Smith. “Eles verão que ele é apenas um homem amargo. Os únicos que falam mal de mim são os tipos do Anthony Smith. Veterinários fracassados ​​que nunca chegaram a nada, que ainda estão lutando, estão em uma situação muito difícil, ou o cara que ainda não é ninguém. Mas quem já está bem, não vejo falando de mim, sabe? São aqueles que estão abaixo de mim.”

Um dia depois, Smith ainda não tem certeza do que levou Pereira a provocar uma resposta tão pessoal.

E considerando que os dois vêm de vitória e estão entre os oito primeiros colocados do UFC na categoria meio-pesado, Smith não se preocupa em ser gentil com Pereira.

“Eu disse um monte de merdas legais sobre você e você vai falar merda? Acho que não”, disse Smith. “Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E então vamos apertar a mão quando nos vermos porque você está fazendo essa coisa de mídia, porque está procurando um rival? Se você quer um rival, você tem um aqui. Eu não fiz merda nenhuma com você.

“Não tenho feito nada além de elogios a ele e a toda a sua equipe. Gosto dos treinadores dele. Eu amo Glover demais e muitos de seus parceiros de treino. Tipo, eu não sei o que fiz com aquele cara.”