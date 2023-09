Anthony Volpe estabelece recorde único de estreante na história do New York Yankees

Emesmo que o Ianques de Nova Iorque a temporada já acabou no sentido de não fazer a pós-temporada, há alguns motivos para sorrir para os torcedores. Jovem Antonio Volpe teve um grande impacto como shortstop e está emitindo algumas vibrações interessantes que estão gerando comparações malucas. Ainda é muito cedo para começar a falar sobre o elefante do shortstop na sala, mas se ele permanecer consistente, Volpe pode definitivamente deixar uma marca. Um primeiro passo perfeito já foi dado por ele na quinta-feira, quando o Ianques de Nova Iorque jogou contra o Tigres de Detroit. Ao enfrentar mais perto Alex Lange, Volpe conseguiu um home run que significou seu 20º em uma brilhante temporada de estreia. O que mais importou para Volpe é que ele conseguiu empatar o jogo na 9ª entrada e deu uma tábua de salvação aos Yankees.

Volpe atinge recorde único dos Yankees

Apesar dos maus resultados nesta temporada para os Yankees, os torcedores estão finalmente começando a aproveitar a temporada com Anthony Volpe performances e O retorno de Aaron Judge. Com suas impressionantes 21 bases roubadas nesta temporada, Anthony Volpe se torna o primeiro novato Yankee a fazer parte do prestigiado clube 20/20. Apesar de Tigres venceu o jogo por 4-3 na 10ª entrada, o que resta é o recorde impressionante de Volpe e um futuro brilhante pela frente. A partir deste momento, Anthony Volpe deverá ser considerado para todos os jogos, desde que se mantenha saudável. Não vimos um shortstop dos Yankees tão talentoso desde que ‘você-sabe-quem’ se aposentou.

É aí que o clima fica complicado para o garoto de 22 anos, as comparações já estão voando alto e ele precisa navegar bem nesse nível de atenção. Volpe é o primeiro estreante na história do time a ter uma temporada 20/20, mas também se junta a um clube de prestígio que também envolve aquele shortstop ‘você-sabe-quem’. Tentamos não mencionar esse nome, mas as semelhanças com Derek Jeter são simplesmente muitos para serem ignorados. Esperançosamente, Volpe está bem cercado e nada do que escrevemos lhe sobe à cabeça. Dessa forma, poderemos ter outro potencial Ianques lenda em nossas mãos. Mas por favor, não faça muito barulho e continue aproveitando o momento dessa criança normalmente MLB fã faria.