Antonela Roccuzzo confunde Jordi Alba com Messi e quase o beija

Cque momento a esposa de Lionel Messi teve na semifinal da US Open Cup como Antonela Roccuzzo teve uma pequena confusão com Jordi Alba e quase o beijou.

Isto aconteceu após a reunião de Inter Miami com Cincinnati correspondente à semifinal da US Open Cup que foi para os pênaltis antes da vitória do time rosa.

Confirmada a passagem para a final do torneio, os familiares subiram ao campo para acompanhar os jogadores.

Roccuzzo fez isso com seus três filhos e imediatamente procuraram o homem da família.

Como foi a confusão de Antonela Roccuzzo?

Roccuzzo caminhou entre algumas pessoas e se emocionou ao pensar que havia encontrado seu companheiro, imediatamente foi abraçá-lo e beijá-lo, mas para sua surpresa, não foi Messimas seu companheiro de equipe: Jordi Alba.

Alba imediatamente reagiu como Antonelaos dois se abraçaram e começaram a rir, então, o argentino continuou procurando Messi.